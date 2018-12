Poháru osvoboditelů nechyběla v Madridu skvělá atmosféra, fanoušci River Plate slavili i v Buenos Aires

„Závidím strašně hráčům, co si tam zahrají, protože taková šance se naskytne jednou za sto let,“ přiznal ve vysílání Radiožurnálu Nicolas Šumský, fotbalista, který za mládežnické týmy Riveru v době, kdy žil v Buenos Aires, hrával. A závidět možná mohou i fanoušci těm šťastnějším, kteří se na utkání dostali.

O Pohár osvoboditelů se utkaly River Plate a Boca Juniors v Madridu. Zápasu ani přesto nechyběl jihoamerický temperament

River a Boca jsou nejslavnější argentinské kluby, jejich ligovým soubojům se říká Superclásico a teď se poprvé utkaly o titul ze soutěže, která je pro Jihoameričany podobně významná jako Liga mistrů pro Evropany.

„Bylo to úžasný. Ta jihoamerická emoce z toho prýštila. Atmosféra tam byla vyhecovaná, ale bylo to všechno korektní,“ byl nadšený Jiří Hora, který zápasu sám přihlížel.

I když přiznává, že se atmosféra Superclásica přesunem z Argentiny do Evropy změnila. Dlouhé konfety, které během několika sekund změní trávník na papírové moře, silné kouřové a světelné efekty, na stadionu Santiago Bernabéu chyběly.

„To chybělo. Kvůli bezpečnostním opatřením to nebylo možné. Pravý jihoamerický temperament se projevit nemohl. I tak to ale bylo úžasné,“ říká Hora.

Třeba z kanálu YouTube jde zjistit, jak bouřlivá atmosféra byla v ulicích a na náměstích Madridu, před i po utkání. Ale k výtržnostem, kvůli kterým se mimochodem muselo hrát ve Španělsku, podle Hory nedocházelo.

„Nebyly vidět žádné střety. Jak se v médiích objevilo, že je to nenávistné a velmi nebezpečné, tak to jsem si nevšiml. Všichni si to užili, i ti kteří prohráli. Nezaznamenal jsem tam žádný exces,“ vyprávěl český fanoušek v té době už v odletové hale madridského letiště, které se muselo vypořádat s náporem tisícovek fotbalových příznivců.

„Madrid je zvyklý na velké události. Jak na stadionu, tak ve městě všude je normální provoz. Všechno funguje,“ řekl po výjimečném zážitku český fotbalový fanoušek.