Šel jsem k holiči, na kávu a pak jel na zápas. Připadal jsem si na chvíli, že hraju ligu, řekl hráč Brozan
Domácí fotbalový pohár nabízí nevšední zážitky. Už jen tím, že umožňuje setkání dvou odlišných sportovních světů. V soutěži si proti sobě mohou zahrát profesionální týmy s těmi amatérskými, pro které je takový souboj svátkem. Zažili to i třetiligové Brozany, kam přijel mistr minulého ligového ročníku Slavia.
Pražský celek pozici favorita ustál, když v duelu třetího kola vyhrál 2:0. Dařilo se Karviné, která zvítězila na stadionu druholigového Táborska 6:1, Slovácko těsně zdolalo celek Horní Ředice ze čtvrté nejvyšší soutěže 2:1.
Příznivci Tribuny Sever fandili neúnavně a s trochou nadsázky by se dalo říct, že jejich výkon byl lepší než ten ze strany hráčů Slavie.
Vstupenky na souboj Brozan se Slavií stály 350 korun, což je částka, za kterou v klidu seženete lístek na nejvyšší domácí soutěž, ale fanouškům to nevadilo.
„Já to mám sem asi sedm minut, takže bych dal klidně čtyři stovky. Atmosféra byla skvělá, ale mohlo být víc gólů od Slavie,“ řekl po utkání fanoušek Martin a spokojený byl i jeho syn Sebastian.
Nadšení z atmosféry byli i hráči. Třeba Tomáš Vlček, který po delší době odehrál za A-tým celý soutěžní zápas.
„To je neskutečné, ale to víme, že máme nejlepší fanoušky v Česku a možná i v Evropě. Přijedeme na pohárový zápas a všude jsme doma. Jsem rád, že jsme dali alespoň dva góly, že si mohli zařvat gól a těšit se na další zápasy,“ těšilo Vlčka.
Utkání proti Slavii si užíval i gólman Brozan. Ten si dokonce kvůli pohárovému duelu vzal volno v zaměstnání.
„Představil jsem se na chvíli, že jsem profesionální fotbalista, takže jsem se zašel ostříhat, na oběd, na kávu a pak jel na zápas. Alespoň na chvíli jsem si připadal, že hraju ligu,“ usmíval se Daniel Páleník, který v utkání inkasoval dvakrát a Slavia tak zvítězila 2:0.