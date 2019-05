Stovky lidí se přišly v Brně naposledy rozloučit s tragicky zesnulým Josefem Šuralem

Stovky lidí se přišly po poledni naposledy rozloučit s fotbalistou Josefem Šuralem. Hráč s reprezentačními zkušenostmi zemřel v pondělí při dopravní nehodě ve věku 28 let. Na jeho pohřeb přijeli do Brna lidé spojení s fotbalem z různých částí nejen České republiky. Brno 20:13 5. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smuteční hosté před brněnským krematoriem, kam se přišli rozloučit s Josefem Šuralem | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

Píseň The Show Must Go On od skupiny Queen zněla prostranstvím před brněnským krematoriem při posledním rozloučení s tragicky zesnulým fotbalistou Josefem Šuralem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslední rozloučení s Josefem Šuralem

Ten zemřel při dopravní nehodě v Turecku, kde hrál od letošního ledna za Alanyaspor. Šéf klubu Hasan Cavüsoglu připomněl, že je připravený pomoct Šuralovým pozůstalým: „I pro nás byl členem rodiny a jsme smutní z toho, že jsme ho ztratili. Tento pocit nás neopustí a Šuralova rodina je teď i naše rodina. Budeme stát po jejich boku, víc není potřeba říkat.“

Samotný obřad byl rozdělený na dvě části. Ta první patřila rodině a pozvaným hostům, kteří mlčky kráčeli do síně brněnského krematoria. Byli mezi nimi zástupci všech týmů, kterými Šural ve své kariéře prošel.

Pražská Sparta, v níž zastával i funkci kapitána, vypravila autobus s hráči, kteří nesli několik velkých věnců. Den před pohřbem hráli sparťané domácí ligový zápas s Baníkem Ostrava a záložník Martin Frýdek po utkání vysvětloval, jak těžké bylo soustředit se na fotbal: „Já osobně tomu stále nemůžu uvěřit. Určitě jsme to měli hodně v hlavě. Myslím si, že na tohle se nedá připravit, abychom na to nemysleli. Ztratili jsme kamaráda, dobrého kluka… Nejde se na to připravit.“

Na veřejnou část posledního rozloučení pak dorazili kromě Šuralových známých také fanoušci klubů, kterými ofenzivní fotbalista ve své kariéře prošel. Sešlo se jich tolik, že ne všichni se vešli přímo do síně, i proto bylo ozvučené také prostranství před ní.