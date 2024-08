Pokud Sparta porazí rumunský FCSB, čeká ji Mälmo či Soluň. Slavie se může znovu střetnout s Mourinhem

Pokud fotbalisté Sparty ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadí rumunský celek FCSB, utkají se o účast v hlavní fázi s vítězem dvojzápasu mezi Malmö a PAOK Soluň. Slavia v případě postupu přes Union Saint-Gilloise bude v závěrečném 4. předkole bojovat s lepším z dvojice Lille - Fenerbahce Istanbul. Fotbalisté Plzně v případě postupu přes Kryvbas v Evropské lize narazí na Hearts. Rozhodl o tom pondělní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Nyon (Švýcarsko) 14:45 5. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo UEFA v Nyonu (Ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Úvodní zápasy 4. předkola Ligy mistrů budou na programu 20. a 21. srpna, odvety se odehrají o týden později. Oba pražští zástupci v soutěži by začali venku a v odvetách by měli výhodu domácího prostředí.

Sparta coby úřadující český šampion figuruje v mistrovské části kvalifikace a musela absolvovat již 2. předkolo, v němž po výhrách 2:0 venku a 4:2 doma vyřadila irský Shamrock. Pro los závěrečného 4. předkola byli Letenští mezi nenasazenými celky a mohli dostat jednu z pěti variant.

OHLAS NA LOS | „V první řadě se musíme zaměřit na FCSB, na další přemýšlení máme čas. Jak nám, tak potenciálním soupeřům, však zítřek hodně napoví. Naše motivace je samozřejmě jasná."



po losu ️ #acsparta pic.twitter.com/RrqFIRl1Lo — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 5, 2024

Sparta dlouho zůstávala v osudí a na řadu přišla až úplně na závěr. Vyhnula se možnému zopakování loňských soubojů z kvalifikace Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb i zápasům s jiným balkánským soupeřem Crvenou zvezdou Bělehrad a los jí nakonec přisoudil lepšího z duelu mezi švédským a řeckým mistrem.

Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů Mistrovská část:

Malmö/PAOK Soluň - Sparta Praha/FCSB, Young Boys Bern - Galatasaray Istanbul, Dinamo Záhřeb - Karabach/Ludogorec Razgrad, Midtjylland/Ferencváros Budapešť - Slovan Bratislava/APOEL Nikósie, Jagiellonia Bialystok/Bodö/Glimt - Crvena zvezda Bělehrad. Ligová část:

Lille/Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha/Union Saint-Gilloise, Dynamo Kyjev/Glasgow Rangers - Salcburk/Twente Enschede.

S Malmö se Pražané utkali na začátku února v zimní přípravě na soustředění ve Španělsku a zvítězili 2:1 po dvou gólech Ladislava Krejčího mladšího, jenž v létě přestoupil do Girony. V pohárech ale nemají Letenští na švédského šampiona dobré vzpomínky, v roce 2014 je totiž vyřadil ve 3. předkole Ligy mistrů. Sparťané po domácím vítězství 4:2 a venkovní porážce 0:2 vypadli kvůli tehdejšímu pravidlu o brankách na hřištích soupeře.

Podle bookmakerů je ale pravděpodobnější, že by si Letenští v případě postupu přes FCSB zahráli ve 4. předkole s PAOK Soluň, který je proti Malmö mírným favoritem. S řeckým týmem si z českých klubů v pohárech naposledy zahrál Liberec, v sezoně 2016/17 s ním utrpěl ve skupině Evropské ligy dvě porážky.

Lille nebo Fenerbahce

Slavia coby úřadující český vicemistr díky příznivému vývoji v minulé sezoně na rozdíl od Sparty zasáhne do kvalifikace až tento týden ve 3. předkole. Vršovičtí před losem závěrečného předkola měli na výběr jen ze dvou variant. Souboje s českým reprezentantem Michalem Sadílkem, jehož Twente Enschede vyzve Salcburk, se Pražané dočkat nemohou, dostali totiž papírově těžší dvojici Lille - Fenerbahce Istanbul.

Podle bookmakerů jsou šance obou celků na postup zcela vyrovnané, ve prospěch tureckého giganta by mohla hrát domácí odveta. Istanbulský celek v létě převzal trenér Mourinho, jenž proti Slavii v minulé sezoně vedl svůj předchozí klub AS Řím.

Pondělní los ve švýcarském Nyonu nám přisoudil případné soupeře pro play off Ligy mistrů.



V případě postupu přes belgický Royale Union SG ve 3. předkole nás čeká lepší z dvojice LOSC Lille / Fenerbahçe SK



První zápas by se odehrál v termínu 20. - 21. srpna, odveta…

V obou zápasech skupiny Evropské ligy ale kvůli disciplinárnímu trestu scházel na lavičce. Vršovičtí přes Fenerbahce předloni postoupili na úvod vyřazovací fáze Konferenční ligy po dvou vítězstvích 3:2.

S Lille slávisté dvakrát prohráli v roce 2009 ve skupině Evropské ligy - doma vysoko 1:5 a venku 1:3. Naposledy na francouzský celek narazila na podzim 2020 Sparta a také ons utrpěla dvě porážky. Doma podlehla 1:4 a venku 1:2.

Sparta si naposledy zahrála hlavní fázi Ligy mistrů v sezoně 2005/06. Slavia bude usilovat o třetí účast v hlavní části soutěže v historii. Dosud si ji zahrála v sezonách 2007/08 a 2019/20. Pokud by Vršovičtí vypadli ve 3. předkole, rovnou by přešli do hlavní fáze Evropské ligy. Z českých klubů se naposledy představila v základní části Ligy mistrů předloni Plzeň.

Kryvbas proti Plzni

Pokud fotbalisté Plzně ve 3. předkole Evropské ligy vyřadí ukrajinský Kryvbas Kryvyj Rih, o účast v hlavní fázi soutěže si zahrají se skotským týmem Heart of Midlothian. Spartu by v případě vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů s FCSB čekal po přesunu do nižší soutěže v závěrečném play off o základní část LASK Linec. Rozhodl o tom pondělní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Úvodní zápasy 4. předkola Evropské ligy se odehrají 22. srpna, odvety jsou na programu o týden později. Plzeň by dvojutkání začala doma, naopak Sparta by se nejprve představila venku. Pokud by Západočeši ve 3. předkole proti Kryvbasu neuspěli, přešli by do závěrečného předkola Konferenční ligy.

LOS EVROPSKÉ LIGY ⚫️



Naším případným soupeřem v Play off Evropské ligy by bylo skotské Heart of Midlothian

Dvojzápas bychom začínali doma v Doosan Areně ✌

Odveta by byla na programu o týden později v Tynecastle Park ️

UEFA dopoledne před losem tradičně rozdělila týmy do skupin a také Plzni zúžila výběr potenciálních soupeřů. Západočeši, kteří figurovali mezi nasazenými, měli na výběr ze čtyř variant - tří dvojic a jednoho pevně daného soupeře.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se vyhnuli papírově nejtěžší variantě v podobě vítěze duelu mezi tureckým Trabzonsporem a Rapidem Vídeň. V osudí zůstávali do poslední chvíle a nakonec dostali Hearts. Třetí celek uplynulé sezony skotské ligy vstoupí do kvalifikace až ve 4. předkole, o víkendu v úvodním kole domácí soutěže remizoval se silnými Glasgow Rangers bez branek.

Los 4. předkola fotbalové Evropské ligy Kryvbas Kryvyj Rih/Plzeň - Heart of Midlothian, LASK Linec - Sparta Praha/FCSB (Rum.), Dinamo Minsk/Lincoln Red Imps (Gibr.) - Anderlecht Brusel, Jagiellonia Bialystok/Bodö/Glimt - Panathinaikos Atény/Ajax Amsterodam, Karabach/Ludogorec Razgrad - Petrocub (Mold.)/The New Saints (Wales), Partizan Bělehrad/Lugano - Besiktas Istanbul, Santa Coloma (And.)/RFS Riga - Slovan Bratislava/APOEL Nikósie, Panevežys (Litva)/Maccabi Tel Aviv - Bačka Topola, Malmö/PAOK Soluň - Celje/Shamrock Rovers (Ir.), Midtjylland/Ferencváros Budapešť - Klaksvík (Faer. ostr.)/Banja Luka (Bosna), Molde (Nor.)/Cercle Bruggy - Rijeka/Elfsborg (Švéd.), Braga/Servette Ženeva - Trabzonspor/Rapid Vídeň.

„Srdcaři“ patří k tradičním skotským klubům. V sezoně 2019/20 sestoupili z nejvyšší soutěže, ale hned za rok se do ní vrátili a v poslední době se pohybovali v popředí tabulky. V pohárech se jim ale příliš nedaří, od roku 2004 hráli skupinovou fázi jen jednou předloni v Konferenční lize.

S českým klubem se Hearts v soutěžích UEFA naposledy utkali v září 2006, kdy ve dvojzápase nestačili na Spartu. Plzeň by v případě postupu přes Kryvbas byla i v souboji se skotským soupeřem favoritem.

Třetí celek uplynulé sezony české ligy díky příznivému vývoji v závěru minulého ročníku vstoupí podobně jako Slavia do kvalifikace pohárů až tento týden ve 3. předkole. K zajištění podzimu v soutěžích UEFA potřebují Západočeši zvládnout aspoň jeden dvojzápas.

V posledních dvou sezonách Viktoria nechyběla ve skupinové fázi pohárů, letos na jaře pak došla až do čtvrtfinále Konferenční ligy. Od začínajícího ročníku se mění formát a všechny tři klubové soutěže UEFA se nově budou hrát jako jedna liga.