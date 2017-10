Slávista Stoch dostal peněžitý trest. Komličenko si nezahraje osm utkání za faul na Limberského

Slávistický záložník Miroslav Stoch dostal od Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest 40 tisíc korun. Po konci pohárového utkání v Třinci skandoval s vlastním kotlem vítězný pokřik, který končil slovy „smrt Spartě“. Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi si nezahraje osm utkání za faul loktem na plzeňského Davida Limberského. Praha 17:57 5. 10. 2017 (Aktualizováno: 18:23 5. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavia Praha (ilustrační fotografie) | Foto: ČTK

Po konci zářijového utkání MOL Cupu v Edenu, kde domácí vyhráli 5:1 nad Třincem, se ujal tradiční děkovačky s fanoušky nová letní posila Miroslav Stoch. Tomu se slovy pomáhal jeden ze slávistických příznivců. Ten mu ale na konec pokřiku napověděl hanlivé "Smrt Spartě".

Stoch byl za to Disciplinární komisí Ligové fotbalové asociace potrestán pokoutou ve výši 40 tisíc korun a jeho klub pak trestem 50 tisíc korun.

Oficiální text slavistické děkovačky Červenobílá, bojová síla Slavie, Praha, vždycky jsme s váma, po výhře, po prohře, a proto ať žije Slavie!

„Já jsem hlavně rád, že jsem nedostal žádný trest, kdy bych nemohl nastoupit na zápas. Mrzí mě, co se stalo, ale už se to nedá vrátit zpět,“ řekl po udělení trestu Radiožurnálu Stoch.

„Kdyby to bylo řečené z mojí hlavy a věděl bych, do čeho jsem šel, tak by se to určitě nestalo,“ má jasno slávista.

Kvůli tomuto pokřiku měli sešívaní problém už v minulosti. V roce 2006 verzi děkovačky s hanlivým koncem skandovali tři hráči v čele s tehdejším kapitánem Stanislavem Vlčkem. Ten byl zbaven kapitánské pásky a Slavia se musela svému rivalovi z Letné omluvit.

Mladoboleslavský hráč dostal osmizápasový trest za faul loktem, kterým Davidu Limberskému z Plzně způsobil zlomeninu lícní kosti. Komličenko tak v podzimní části fotbalové sezóny dohrál.

Trest dostaly i pražské kluby Sparta a Slavia za chování svých fanoušků při posledním derby. Týmy z Letné a Vršovic zaplatí každý 100 tisíc korun.