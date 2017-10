Pokutu za Stocha zaplatí Slavia. Nebylo to z mé hlavy, hájí se záložník

„Klub převezme úhradu pokuty za hráče Miroslava Stocha, hráčovo vyjádření na disciplinární komisi i pro klubový web je jednoznačné,“ napsal na svůj twitterový účet šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Disciplinární komise LFA potrestala Miroslava Stocha pokutou 40 tisíc korun za nevhodné pokřiky po pohárovém utkání s Třincem. Slovenský záložník po zápase předříkával děkovačku Slavie podle nápovědy z publika a použil starší „hooligans“ verzi, při které se křičí „smrt Spartě“.

„Kdyby to bylo řečené z mojí hlavy a věděl bych, do čeho jsem šel, tak by se to určitě nestalo,“ řekl podle Radiožurnálu Stoch. V klubu je totiž jen pár týdnů a vítězný pokřik neznal.

Celkem tak Slavia na pokutách za zápas s Třincem zaplatí 90 tisíc korun. Dalších padesát tisíc dotiž dostal přímo klub za porušení povinností pořádajícího klubu.

