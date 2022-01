Policie pátrá po odsouzeném Pazderkovi, podnikatel podvedl i fotbalisty Limberského s Daridou

Policie pátrá po Čeňku Pazderkovi, kterého soud poslal do vězení mimo jiné i za to, že podvedl bývalé fotbalové reprezentanty Davida Limberského a Vladimíra Daridu při obchodech s auty. Šestatřicetiletý podnikatel odsouzený za podvody a zpronevěru se nástupu do vězení podle policie vědomě vyhýbá a ukrývá se na neznámém místě.

Praha 18:45 18. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít