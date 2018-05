Porod, chvilka spánku, vítězný gól. ‚Jsem rád, že stojím,‘ komentuje hektickou neděli Martin Doležal

„Bylo to náročné, protože se mi narodil syn. Od půlnoci jsem byl v porodnici, ve čtvrt na dvanáct se narodil. Šel jsem na oběd, hodinu jsem si odpočinul a šel jsem na zápas. Jsem absolutně hotový a jsem rád, že zápas skončil, jak skončil,“ říkal viditelně unavený ale také nadmíru spokojený - jablonecký útočník Martin Doležal.

Po 70 minutách hry rozhodl v rámci 28. kola o výhře Jablonce nad Karvinou 2:1. O chvíli později si řekl o střídání. „Spal jsem asi půl hodiny v křesle a jsem rád, že stojím,“ usmíval se.

„Já jsem nespal s ním. Volal mi s v půl druhé, v půl třetí…,“ vysvětloval na tiskové konferenci kouč Jablonce Petr Rada. „Řekl jsem mu, aby mi zavolal, když něco bude, abych o tom věděl. Takže v půl druhé, že odjel do nemocnice, v půl třetí, že tam zůstávají.“

„Všechno dobře dopadlo, což je asi nejdůležitější. Jsou důležitější věci, než fotbal. Má syna a všichni mu gratulujeme,“ dodal trenér Jablonce Petr Rada.

Jistota pohárové Evropy

Jeho tým ubojoval i díky šestému gólu Doležala v ročníku důležitou výhru v boji o evropské poháry. V tabulce už totiž aktuálně čtvrtí Severočeši nemůžou skončit hůř než pátí.

„Je to předkolo Evropské ligy, ale my bychom chtěli dosáhnout na třetí místo,“ věří Doležal. Třetí pozice by v případě, že Slavia jako vítěz poháru udrží v lize druhé místo, znamenala přímý postup do základní skupiny Evropské ligy.

Existuje také možnost, že by Slavia ztratila dohrávané utkání na Dukle a Jablonec by se jí mohl v příštím kole pomstít za prohru ve finále MOL Cupu. Tím se ni v tabulce bodově dotáhl a v posledním kole by tak mohl hrát také o předkolo Ligy mistrů. Server irozhlas nabídne ze zápasu na Julisce online přenos.

HET liga (PLATNÉ K 14. 5. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 28 18 6 4 48:21 60 2. Slavia 27 15 8 4 44:16 53 3. Olomouc 28 14 10 4 38:21 52 4. Jablonec 28 14 8 6 44:26 50 5. Sparta 28 13 10 5 42:25 49 6. Liberec 28 12 7 9 35:32 43 7. Bohemians 1905 28 9 10 9 30:28 37 8. Teplice 28 8 10 10 31:35 34 9. Dukla Praha 27 9 5 13 31:47 32 10. Ml. Boleslav 28 8 7 13 30:40 31 11. Slovácko 28 6 12 10 22:29 30 12. Jihlava 28 8 5 15 30:46 29 13. Zlín 28 7 8 13 27:46 29 14. Ostrava 28 6 9 13 34:43 27 15. Karviná 28 6 8 14 30:40 26 16. Brno 28 6 5 17 20:41 23