Vzpomínky na Euro nebo Evropskou ligu. Stadion v Lisabonu zažili trenér Šilhavý, Ujfaluši i Horváth

České fotbalisty a především jejich trenéra Jaroslava Šilhavého čeká návrat na místo jednoho překvapivého vítězství. Třetí utkání elitní skupiny Ligy národů odehrají na Estadio Jose Alvalade, kde Češi před 18 lety s týmem náhradníků porazili na mistrovství Evropy Německo. Ve čtvrtek na stadionu lisabonského Sportingu nastoupí proti domácímu Portugalsku. Lisabon 13:48 9. června 2022

Estadio Jose Alvalade - tak se jmenuje stadion lisabonského Sportingu na kterém čeští fotbalisté v Lize národů nastoupí proti domácímu výběru.

Poslechněte si, jaké mají vzpomínky na stadion v portugalském Lisabonu trenér Jaroslav Šilhavý a bývalí hráči

„Tenkrát jsme taky byli v dobrém rozpoložení, byl to třetí zápas ve skupině a nastoupilo spoustu kluků, kteří nehráli a my ten zápas vyhráli. Vzpomínky to jsou krásné, ale už je to dávná minulost,“ vzpomíná na Radiožurnálu reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý na výhru 2:1 nad Německem v závěrečném utkání skupiny na Euru 2004.

Na, pro Čechy nakonec bronzovém šampionátu, byl tehdy ještě jako asistent Karla Brücknera. Na lavičce náhradníku na Estadio Jose Alvalade byl tehdy také obránce Tomáš Ujfaluši.

Ten o šest let později v dresu Atlética Madrid po cestě k triumfu v Evropské lize slavil právě na stadionu Sportingu postup do čtvrtfinále.

„Bylo to bouřlivější, to určitě. Byl to evropský pohár, takže atmosféru dokázali udělat, ale já to nikdy moc nevnímal, protože když jste na venkovní půdě, tak se to snažíte eliminovat.“

Ze současného kádru reprezentace atmosféru na Estadio Jose Alvalade zažil obránce Milan Havel. Před čtyřmi lety z plzeňské střídačky jako náhradník sledoval prohru 0:2 v osmifinále Evropské ligy.

První Češi

Historicky prvním českým fotbalistou, který oblékal dres Sportingu byl útočník Tomáš Skuhravý. V klubu působil ale jen krátce, podobně jako později záložník Pavel Horváth.

„Já bohužel hrál na tom starém stadionu, na tom novém jsem byl jen jako fanoušek. Trochu závist, protože ten stadion je nádhernej, fanoušci, když se daří, tak jsou skvělý, když se nedaří, tak dovedou pískat, ale jsou féroví. Pro mě to byl velký krok dopředu a jsem šťastný, že jsem mohl v Portugalsku hrát,“ zapátral v paměti Horváth.

V Portugalsku právě na Estadio Jose Alvalade si ve čtvrtek zahraje i česká reprezentace, kterou od 20.45 čeká souboj s domácím výběrem.