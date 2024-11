Je vidět, že jsou pohromadě a že si věří, hodnotí expert Horváth postup do elitní skupiny Ligy národů

Čeští fotbalisté se v Lize národů vrací mezi elitu a v příštím ročníku soutěže by tak mohli narazit třeba na Španělsko, Francii nebo třeba Portugalsko. „Je to jen dobře, že jsme se do toho áčka dostali,“ myslí si fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 16:34 20. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté porazli Gruzii a postoupili do elitní skupiny Ligy národů | Zdroj: Reuters

Španělsko, Francie nebo třeba Portugalsko. To by mohli být soupeři českých fotbalistů v příštím ročníku Ligy národů. Reprezentace se totiž po vítězství 2:1 nad Gruzií vrací pro rok 2026 mezi elitu. Podle fotbalového experta Pavla Horvátha to pomůže hlavně mladým hráčům.

„Bavili jsme se o Adamu Hložkovi, a pokud odehraje dva zápasy proti Francii a Španělsku, tak to jsou zkušenosti, které se dají zúročit v další kariéře. Jsou tam další hráči, kteří takové zápasy ještě nikdy nehráli. Je to jen dobře, že jsme se do toho áčka dostali,“ myslí si Horváth.

Právě zmiňovaný Hložek sehrál důležitou roli u první branky a druhou sám vstřelil z přímého kopu.

Dvaadvacetiletý útočník prožil jeden z nejlepších zápasů v národním dresu, ne-li ten vůbec nejlepší. Horváth ho chválí, ale chtěl by něco podobného sledovat častěji.

„On je schopný takové výkony opakovat a všichni to po něm budou chtít. Pořád je to mladý hráč, ale už se v tom špičkovém fotbale a reprezentaci pohybuje delší dobu,“ vysvětluje pětinásobný mistr ligy Horváth. Skvěle se předvedli i fotbalisté z domácí ligy.

Pavel Šulc z Plzně skóroval, v defenzivě tvrdě pracovali třeba slávisté Tomáš Holeš s Janem Bořilem.

„Slavia, Plzeň, to jsou naši dva největší dodavatelé hráčů do nároďáku,“ shrnuje kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 Miroslav Kadlec. Ten sledoval souboj Česka s Gruzií přímo v Olomouci a viděl tým, který hraje přesně to, na co má.

„My nejsme určitě tým, který bude ta mužstva přehrávat technicky, nebo držením míče. Na to hráče nemáme, ale musíme se zaměřit na to, co je nám vlastní a to je důraz, osobní souboje, disciplína a standardní situace,“ vypráví Kadlec.

Týmový výkon

Místy utkání připomínalo duel týmové soudržnosti s talentovanými individualitami. A Češi byli v tomhle případě tým - popisuje Horváth.

„Je vidět, že jsou pohromadě a že si věří. U nás v Čechách je to zvykem, že nejen hráči, ale i realizační tým drží spolu a že vědí, co kdo tam má dělat a funguje to,“ uzavírá expert Radiožurnálu Sport Horváth.

Díky vítězství ve skupině Ligy národů získali Češi výhodnější pozici před losem kvalifikace o mistrovství světa. A kdyby to nevyšlo, je národní tým taky blízko místu v baráži o světový šampionát.