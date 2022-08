Angažmá v Plzni předčilo veškerá moje očekávání, říká po postupu do Ligy mistrů plzeňský trenér Bílek

Fotbalový trenér Michal Bílek se může těšit na to, až bude poprvé v kariéře koučovat tým při utkání Ligy mistrů. Jeho svěřenci - hráči plzeňské Viktorie do něj prošli přes tři kvalifikační předkola. Bílek přidává další velký úspěch do své kariéry, ve které zažil i postup do čtvrtfinále EURA s národním týmem. Právě v období, kdy vedl reprezentaci, ale vnímal i velkou kritiku veřejnosti kvůli neatraktivnímu hernímu projevu. Plzeň 11:57 24. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Bílek s Adolfem Šádkem | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Musím říct, že po angažmá v národním týmu jsem nezažíval úplně nejlepší chvíle. Nastalo u mě období, kdy jsem váhal, jestli má u mě trénování vůbec smysl, protože atmosféra vůči mě byla velmi negativní,“ prozradil pro Radiožurnál trenér Bílek.

Za to, že se tenkrát vrátil, vděčí Michal Bílek Zlínu. Kdyby si ho Zlín nevzal, možná už by nikdy netrénoval. Přitom je to kouč, který dovedl reprezentaci do čtvrtfinále mistrovství Evropy a jako první trenér v samostatné české historii slavil double se Spartou. Postup do Ligy mistrů je ale splněným trenérském snem.

„Pro mě byl obrovský úspěch taky třeba když jsme se zachránili s Blšanami. Ale teď je to opravdu asi to nejlepší. Vyhrát ligu a dostat se do základní skupiny Ligy mistrů je báječné.“

Koho by to napadlo, když před více než rokem přebíral Michal Bílek Viktorii na 5. místě. On sám o postupu do nejslavnější soutěže ani nesnil.

„To vůbec. Protože když jsem přišel, tak jsme prohráli na Spartě a pak jsme dostali 3 góly s Pardubicemi. Nezačal jsem tady úplně dobře, ale od té porážky jsme se zvedli už ke konci předminulé sezony a minulý rok byl úžasný. Teď zažijeme Ligu mistrů, takže to předčilo veškerá moje očekávání.“

Základní skupina Ligy mistrů se bude losovat ve čtvrtek. V sobotu čeká Plzeň ligový zápas v Českých Budějovicích. To není moc času na regeneraci, ani na oslavy.

„Na nějaké delší oslavy není čas. Hrajeme v sobotu další těžký zápas. Před sezonou jsem říkal, že máme na stejné úrovni ligu i evropské poháry.“

Viktoria Plzeň postoupila do Ligy mistrů po vítězství 2:1 nad Karabachem v odvetě závěrečného předkola milionářské soutěže.