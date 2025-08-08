‚Potřebujeme fotbal dostat mezi lidi.‘ Chance liga může ve čtvrtém kole překonat rekord návštěvnosti

Sotva skončily zápasy evropských pohárů, už se o slovo hlásí domácí Chance liga. A čtvrté kolo tohoto ročníku nejvyšší soutěže se může zapsat do historie nejvyšší průměrnou návštěvností v tomto století. Celkový rekord drží sezona 1996/1997, kdy se na utkání českých týmů přišlo v průměru podívat 11 217 lidí.

Fanoušci fotbalové Sparty

Pro čtvrté kolo letošní sezony se sešly příjemné počasí, atraktivní los a hlavně domácí zápasy týmů se širokou diváckou základnou. Před vlastními fanoušky budou hrát Slavia, Plzeň, Baník, Sparta i Bohemians.

Dost fanoušků přijde také do Hradce Králové na východočeské derby proti Pardubicím. Je tak možné, že poprvé v tomto tisíciletí padne hranice 9000 návštěvníků na jednom kole.

„Je to super. Myslím, že fotbal u nás prostě táhne. Služby pro veřejnost, pro fanoušky, programy pro děti před zápasy – táhne to tam (na stadiony) celé rodiny a je to jenom dobře. Potřebujeme fotbal dostat mezi lidi,“ oceňuje fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.

Absolutní rekord drží 4. kolo sezony 1996/1997, kdy na tribuny přišlo v průměru 11 217 lidí. To se ale ještě hrála nejvyšší soutěž v Brně a na stadion Za Lužánkami chodily desetitisíce fanoušků.

Dvě derby

Mistrovská Slavia přivítá v sobotu večer Teplice, Plzeň v podvečer nastoupí proti Slovácku. V neděli pak bude Sparta hrát s Olomoucí, Bohemians s Jabloncem. Východočeské debry Hradce Králové a Pardubic začne v neděli už v 15.00.

Fanoušky v Moravskoslezském kraji ale čeká i Hornické derby mezi domácím Baníkem a Karvinou. Po čtvrtečním duelu s Austrií Vídeň Ostrava nemá moc času na odpočinek, trenér Pavel Hapal proto plánuje změny v sestavě.

„Budu o tom přemýšlet, počkáme si na zdravotní stav mužstva. Ale co mám první informace, tak nic vážného tam není. Každopádně k nějaké rotaci dojde, ještě uvidíme k jaké,“ uvedl Hapal pro Radiožurnál Sport.

Čtvrté kolo Chance ligy začne zítra v 17.00 trojicí soubojů: Liberec - Dukla, Plzeň - Slovácko a Zlín - Mladá Boleslav. Radiožurnál Sport je přiblíží v pořadu S mikrofonem za sportem, celé zápasy si v přímém přenosu budete moct pustit na webech ROZHLAS.cz, radiožurnálsport.cz, nebo v aplikaci Můj rozhlas. Radiožurnál nabídne ze všech víkendových duelů reportážní vstupy.

