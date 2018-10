Tři desítky národností, jeden tým. Do nejnižších pražských soutěží nastoupili multikulturní Raptors

Od letošní sezony hraje pražskou třetí třídu klub Prague Raptors, který sdružuje především cizince. Hrají za něj muži i ženy z více než 30 zemí, domácí zápasy hrají na Zličíně a hlavním dorozumívacím jazykem je angličtina. Praha 12:26 20. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mužský tým Prague Raptors na sebe upozornil i vítězstvím 28:1 | Zdroj: Prague Raptors

„Je skvělé mít takhle pestrý mix lidí různého vyznání z odlišných koutů světa. Zajímavé je sledovat ty kulturní rozdíly, podle kterých člověk pochopí, odkud jednotliví hráči pochází. Němci jsou velice striktní, Angličani zase velcí profesionálové a Jihoameričani jsou hodně výstřední. Potvrzuje to některé národnostní stereotypy, zároveň to jsou ale všechno jedinečné osobnosti,“ říká otec Raptors Angličan Daz Moss, který klub založil společně se svojí českou manželkou Petrou.

Fotbal a nenávist. Bican zachránil reportéra před transportem, antisemitismus ale nezmizel Číst článek

Společně provozují marketingovou firmu a v Praze žijí třetím rokem i se svými dvěma malými dětmi. A právě syn Lukas hrál v začátcích Raptors hlavní roli.

„Seděli jsme na gauči u mé mámy v Anglii a on mi říká: ‚Proč nemáme fotbalový tým?‘ Já mu odpověděl: ‚Dobře, možná bychom ho mít mohli. A jak se budeme jmenovat?‘ Protože má rád Jurský park a dinosaury, řekl, že Raptors. A takhle to všechno začalo,“ vysvětluje rodák z Leedsu a velký fanoušek tamních United.

I když se klub nebrání ani českým hráčům nebo hráčkám, od začátku láká především cizince.

„Všechno děláme v angličtině, hlavně tedy proto, že o marketing se starám především já a moje čeština je strašná. Je tu spousta cizinců, kteří třeba zkusili hrát za zdejší tým, ale protože neuměli jazyk, tak to po čase vzdali. To určitě pomohlo tomu, že přišli k nám. Ale kdyby na nábor místo 60 cizinců dorazilo 60 Čechů, budu šťastný zrovna tak,“ ujišťuje osmatřicetiletý klubový prezident.

28:1

Na mužské soupisce jsou hráči 21 národností. Vedle sebe hraje Izraelec s Turkem i Rus s Ukrajincem. Na soupisce ženského týmu je aktuálně 28 hráček z 18 různých zemí, celkem v klubu působí hráči a hráči z více než třiceti zemi. Mezi fotbalistkami z Anglie, Austrálie, Mexika nebo Malajsie jsou i čtyři Češky.

„Právě tím, že je to multikulturní, tak to do sebe zapadá. Jsou tu různé národnosti různých kontinentů. Trávíme spolu různé chvíle i víkendy, mám k tomu jen pozitivní vyjádření,“ pochvaluje si národnostní mix útočnice Šárka Antonyová.

Oba celky Raptors zatím působí v těch nejnižších soutěžích, především mužský tým ale může reálně pomýšlet na postup. Poprvé prohrál až v šestém kole a fotbalovou veřejnost zaujal i jedním netradičním výsledkem. Na hřišti Prosexu Praha zvítězili Raptors 28:1.