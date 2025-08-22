Viktorii Žižkov čeká boj s vítězem aukce o sídlo ÚSTR. Vedení klubu jde o prostory nutné pro udržení licence
Bývalé sídlo Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) na pražském Žižkově bylo ve státní aukci vydraženo za 357 miliónů korun právnickou osobou. Praha si vyhradila právo finální cenu dorovnat, podle radního městské části Praha 3 Pavla Dobeše (STAN) to ale zřejmě neučiní. Na pozoru se tak musí mít fotbalová Viktoria Žižkov, jelikož jde o důležité pozemky pro chod klubu - a budoucí jednání o licenci druholigového týmu.
Budova v Siwiecově ulici od roku 2007 sloužila jako sídlo pro Ústav pro studium totalitních režimů. Ten sice plánoval masivní rekonstrukci objektu, ta se ale nepovedla a objekt chátrá. ÚSTR si proto od loňského roku pronajal prostory v pražském paláci Archa, kde bude působit dalších šest let.
Souboj dražitelů vynesl státu za bývalé sídlo ÚSTR na Žižkově 387 milionů. Praha ještě může cenu dorovnat
„Stavbu nelze využívat žádným způsobem, neboť se nachází v rozestavěném stavu, neboť započatá celková rekonstrukce objektu nebyla zdárně dokončena. Stavba je celkově ve špatném stavebně technickém stavu,“ zní v popisu objektu na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
Z bývalého sídla ÚSTR za hostujícím sektorem stadionu Viktorie tak po rekonstrukci zůstalo pouze torzo. Prodejní cena bývalé budovy přesáhla cenu vyvolávací, v elektronické aukci se vydražila za 387 milionů korun. Vítězem aukce je veřejnosti dosud neznámá právnická osoba.
Město si před začátkem aukce vyhradilo právo finální cenu dorovnat, podle vyjádření radního Prahy 3 pro územní rozvoj a sport Pavla Dobeše to zřejmě neučiní.
„Jednak nevíme, kdo je vítězem aukce, jednak je také potřeba, aby vítěz nabídnutou částku opravdu zaplatil. A pokud by Praha předtím zároveň nevyužila možnost dorovnat vítěznou nabídku, pak teprve můžeme mluvit o tom, že budova a pozemky jsou skutečně prodané,“ uvedl Dobeš pro iROZHLAS.cz.
„Kdyby se tak stalo a nový vlastník by následně nebyl ochotný zachovat přístupy na stadion a parkovací místa, pak ano, důsledky pro FK Viktoria Žižkov mohou být zásadně negativní směrem k profesionální fotbalové lize,“ doplnil.
„Myslím, že si jak já, potažmo městská část, tak Viktorka Žižkov uvědomujeme, že pokud máme situaci uspokojivě vyřešit, tak to musíme udělat společnými silami,“ ví Dobeš.
Kultovní stadion v ohrožení
„Poraženým“ je v této situaci právě městská část Praha 3, ale také samotný klub FK Viktoria Žižkov. Radnice Prahy 3, která je provozovatelem stadionu, o koupi nemovitosti usilovala s tím, že by prostor využila jako vstupní prostor a zázemí pro sportovce.
Speciálně pro jeden z nejstarších klubů české fotbalové historie se jedná o velký problém - zadní část pozemku využívá klub jako parkoviště. Zajištění parkovacích míst je jedna z podmínek pro udělení profesionální licence pro stadion. Dále je v osudu nového majitele vstup na stadion do sektoru fanoušků hostů.
Server iROZHLAS.cz proto kontaktoval zástupce klubu o vyjádření, jak situaci s prodejem klíčového pozemku pro fotbalový klub vnímají a jaké budou jejich další kroky.
„Pro klub je to samozřejmě komplikace. Jak velká, to zatím neumíme odhadnout, zatím není ani známo, kdo v dražbě uspěl,“ prohlásil pro iROZHLAS.cz Pavel Werner, tiskový mluvčí klubu.
„Jako klub jsme najednou v situaci, že i další pozemek přímo sousedící se stadionem bude vlastnit soukromý subjekt. Zásadní bude právě postoj a plány budoucího nového vlastníka,“ pokračuje tiskový mluvčí klubu.
„Může to znamenat znemožnění přístupu na stadion (vstup do sektoru hostů) a klub může přijít i o parkování místa, což by znamenalo ztrátu licence a konec profesionálního fotbalu na Žižkově,“ podotkl Werner.
Fotbalový Žižkov hlásí příchod nového spoluvlastníka. Do pražského klubu vstoupil ekonom Gaube
Legendární sportovní stánek v širším centru Prahy tak bude ohraničen dalším projektem soukromého investora - Werner v prohlášení připomněl stavbu objektu Viktoria Center, tedy komplex domů a kanceláří u východní, tedy protější části stadionu.
„Věříme ve včasná a konstruktivní jednání s budoucím majitelem o možnosti využití jeho pozemku. To je však v kompetenci městské části. Jako klub máme, bohužel, strašně málo možností,“ dodal Werner.
„Viktorka Žižkov je klub s více než 120letou tradicí. Je to značka, která k Žižkovu patří. A já ji tak, stejně jako mnoho místních, vnímám už od dob, kdy jsem byl malý kluk. Upřímně, představit si Žižkov bez fotbalu umím, ale rozhodně si to představovat nechci a za sebe udělám maximum, aby k tomu nedošlo. Je ale nezbytné, aby to samé udělali i další aktéři,“ dodává radní Prahy 3 Dobeš.