Před Balkánem dával vždy přednost Česku. Mám k němu největší vztah, řekl Simič

Hned tři balkánské země v posledních době usilovaly o to, aby za ně hrál fotbalista Stefan Simič. Dvaadvacetiletý stoper se ale nakonec rozhodl reprezentovat Českou republiku, za kterou nastupoval ve všech mládežnických výběrech. Ještě dnes odmítl další nabídku zástupců Bosny a Hercegoviny a po poledni dorazil na svůj první sraz národního A-týmu do Prahy. Praha 19:49 6. listopadu 2017

Stefan Simič (v červeném) je poprvé v nominaci seniorské reprezentace. | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

„Už je to definitivní. Rozhodl jsem se jak já, tak celá moje rodina. Jsme spokojeni, Česko je mi nejblíže, protože jsem se tady narodil, vyrůstal tu a začal tady s fotbalem. Můj táta tady pořád žije, mám tu všechny kamarády. Od mladších žáků pořád nastupuji za Česko, byl jsem i kapitán, takže pro mě bylo vždy na prvním místě,“ řekl novinářům Simič.

Talentovaný obránce, který hostuje v italském Crotone z AC Milán, byl dodatečně nominován k nadcházejícím přípravným zápasům české reprezentace s Islandem a Katarem na turnaji v Dauhá. „Byl jsem za tu donominaci rád. Vždy jsem vzhlížel k hráčům A-týmu a tentokrát se sem podařilo dostat mně. Je to velká čest a odměna za práci,“ podotkl odchovanec pražské Slavie.

„Česko pro mě bylo vždy na prvním místě.“ Stefan Simič (Fotbalista)

Do svých barev ho lákali účastníci světového šampionátu Srbové, Chorvaté, které čeká baráž, i Bosna. „Ještě dnes jsem naposledy odmítl Bosnu. Volal mi pán ze svazu, s kterým jsem v kontaktu. Řekl jsem mu, jaké je moje rozhodnutí. Nebylo těžké odmítnout, protože už jsem byl rozhodnutý,“ prohlásil Simič, který zaujal dobrými výkony v českém dresu na červnovém evropském šampionátu jednadvacítek.

Druhou volbou pro něj případně byla Bosna. „Srbsko a Chorvatsko kontaktovaly speciálně mého tátu. Kdybych se měl rozhodovat, vždy jsem se přikláněl k Česku a Bosně. Mám tam ještě rodinu, vyrostl tam můj táta. Bojovali za Bosnu, byla tam válka. Pro naši rodinu to znamená hodně,“ řekl.

Vážil si i nabídek od Srbů a Chorvatů. „Srbsko bylo spíš na třetím místě. Za Srbsko jsem nikdy nehrál, navštívil jsem tu zemi, je krásná, ale že bych k ní měl nějaký velký vztah, to určitě ne,“ podotkl Simič.

„Každá z těch zemí má něco. Srbsko postoupilo, Chorvatsko hraje baráž, Česku se to tentokrát bohužel nepodařilo. Velká jména jsou všude, Chorvatsko prožívá nějakou zlatou éru, kde mají dobré hráče. Ale Island se v kvalifikaci dostal před ně, takže taky mají nějaké problémy,“ porovnal.

Na jeho rozhodnutí reprezentovat Česko by nic nezměnilo ani to, pokud by se nedostal do nominace na turnaj v Kataru. „Měl bych víc času na rozhodování, ale pořád by bylo Česko na prvním místě,“ uvedl.

K reprezentaci svých zemí ho přemlouvali i jeho balkánští spoluhráči v Crotone a dokonce s ním o tom mluvil i bosenský útočník z AS Řím a někdejší hráč Teplic Edin Džeko po nedávném vzájemném zápase Serie A.

„Ptal se, jestli pořád existuje nějaký zájem z mé strany, jestli bych chtěl. Byl to můj první zápas Serie A od první minuty. Když mi to řekl po zápase, trochu jsem koukal. Potěší vás to, je to kompliment, ale nezměnilo to moje myšlení,“ řekl Simič. „Větší tlak než z české strany byl z těch zemí, které mě chtěly. Jestli se budou snažit dál, tak už ztrácejí čas,“ dodal s úsměvem nováček reprezentačního A-týmu.