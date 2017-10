Před dvěma měsíci nechtěný, teď reprezentant. Kadlec: Ukázal jsem, že mi situace není lhostejná

Fotbalový útočník Václav Kadlec se po roce vrátil do národního týmu. Ve výběru Karla Jarolíma pro kvalifikační zápasy v Ázerbájdžánu a se San Marinem nahradil zraněného Milana Škodu. Dodatečnou pozvánku do reprezentace si vysloužil posledními výkony v pražské Spartě, za kterou ještě před několika týdny vůbec nehrál. Praha 19:29 2. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Kadlec vstřelil Teplicím dva góly | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Zdálo se, že si bude hledat nové angažmá. Začátek sezony byl obdobím, kdy se Václav Kadlec během soutěžních zápasů opravdu obešel bez kopaček. Úplně jiné pak málem dostal při čistce ve sparťanském týmu.

Václav Kadlec na začátku sezony ani nejezdil se svým týmem na zápasy

Teď uběhly dva měsíce od chvíle, co byl trenérem Stramaccionim dokonce veřejně kritizován a Kadlec sedí v tričku národního týmu na reprezentačním srazu. Usmívá se a kroutí hlavou nad tím, jak rychle se věci mění. „Aspoň vidím, že když něčemu věřím a něco pro to udělám, tak se to vyplácí,“ řekl Radiožurnálu.

Jeho dva góly z ligového utkání s Teplicemi mu pomohly k návratu do reprezentace. V týdnu obuje kopačky dokonce až v Baku. Je toho ale víc, čím si naklonil osud i trenéry na svojí stranu. „Svými výkony jsem dal najevo, že mi situace není lhostejná. Nečekal jsem, že se dostanu do fáze, že nebudu ani jezdit s týmem na zápasy. Zachoval jsem ale chladnou hlavu,“ vysvětloval.

Ani tak nebylo všechno ideální. V posledních týdnech sice hrál, ale týmový projev ho pořád trápí. Na podobné věci nezapomene ani během reprezentační akce. „Leží mi to v hlavě víc než dřív. Přichází to s věkem a zkušenosti. Situace ve Spartě mi není volná,“ tvrdil. Zrovna Václava Kadlece tedy sled událostí naučil, jak zmoudřet. Rozhodně ne snadno, zato rychle a i díky tomu se teď může těšit alespoň na zápasy proti Ázerbájdžánu a San Marinu.