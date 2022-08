Viktorii čeká zápas zápas v horkém a bouřlivém Baku. Věřím, že jsme dobře připravení, říká trenér Bílek

„Je tady trochu jiné podnebí, ale to jsme věděli. Bude to jenom jeden zápas na 90 minut, takže to nebude žádný problém, nebo handicap. Vymlouvat se na to nebudeme, říká Jan Kopic.

V Baku hrál už několikrát, takže mají jeho slova váhu. Jak na klubové, tak na mezinárodní úrovni hrál pokaždé před vyprodaným stadionem.

„Vím, že Karabach má hodně fanoušků, kteří jsou velmi vášniví. Myslím, že atmosféra bude bouřlivá, na což se musíme připravit. V tomhle ohledu to určitě Ligu mistrů připomíná. Víme, že jsme jeden krok od našeho snu a bude to ten nejtěžší krok,“ dodává plzeňský záložník.

Přijít by mělo 31 tisíc diváků, což bude obrovský rozdíl oproti Štruncovým sadům. K tomu teplota v Ázerbájdžánu dosahuje až 35 stupňů Celsia. Takové podmínky ale trenéra Michala Bílka nezaskočily.

„Když jsme dostali Karabach, tak jsme věděli, že tady bude bouřlivá atmosféra a teplo, takže nás to nepřekvapuje. Věřím, že jsme na zápas dobře připravení.“

Viktoria pod vedením trenéra Bílka v kvalifikaci Ligy mistrů ještě neprohrála. Teď ji ale čeká silný soupeř.

„Vyřadili mistra Polska, Švýcarska a Maďarska, což svědčí o tom, že kvalitu jednoznačně mají. Na druhou stanu my jsme v předkolech předváděli velmi solidní výkony, takže šance vidím naprosto vyrovnané,“ uzavírá Michal Bílek.

Zápas začne v 18.45. Radiožurnál Sport má v plánu přímý přenos a Radiožurnál živé vstupy.