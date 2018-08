Trnava neproměnila penaltu v závěru prodloužení a Liga mistrů ji unikla, v předkole vypadl i Celtic

Český trenér Radoslav Látal si s fotbalisty Trnavy ve skupině Ligy mistrů nezahraje. Po úvodní remíze 1:1 ze Srbska v úterý slovenský celek doma s Crvenou zvezdou Bělehrad neproměnil v závěrečných sekundách prodloužení penaltu a po prohře 1:2 do závěrečného čtvrtého předkola nepostoupil. Praha 23:41 14. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamání hráčů Celtic Glasgow a radost AEK Atény | Zdroj: ČTK

Trnavu poslal do vedení v šesté minutě bývalý útočník Plzně Marek Bakoš, hosté však za minutu dokázali vyrovnat. Postaral se o to Ben Nabouhane. Když v normální hrací době další góly nepadly, dospěl duel do prodloužení.

V něm se v 98. minutě prosadil hostující Nemanja Radonjič, ale v posledních sekundách dostala Trnava šanci vyrovnat, protože rozhodčí po faulu na Ivana Hladíka nařídil pokutový kop. Jenže Boris Godál trefil jen horní tyč. Trnavu nyní čeká čtvrté předkolo Evropské ligy, zatímco Crvena zvezda si o Ligu mistrů zahraje se Salcburkem.

Ve skupině letos bude chybět i Celtic, který po domácí remíze 1:1 prohrál v odvetě na hřišti AEK Atény 1:2. Řecký celek má naopak šanci po dvanácti letech postoupit do základní skupiny. O místo v hlavní fázi prestižní soutěže si v závěrečném předkole zahraje se Székesfehérvárem.

Maďarský klub si místo v play off zajistil bezbrankovou remízou s Malmö, která mu po remíze 1:1 ze Švédska zajistila postup. Do skupiny Ligy mistrů může Székesfehérvár postoupit poprvé v historii. Malmö si stejně jako Celtic zahraje v play off o skupinu Evropské ligy.

Odvetu zvládl také Ajax, se Standardem Lutych si poradil 3:0. Amsterodamský celek, který v úvodním utkání v Belgii neudržel dvoubrankové vedení a remizoval 2:2, si o místo v základní skupině zahraje s přemožitelem pražské Slavie Dynamem Kyjev.