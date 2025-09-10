Předseda FAČR Trunda: Za útok na sudího padnou přísné tresty. Chceme podporovat mladé rozhodčí
Napadení sudího trenérem, rozhodnutí několika prvoligových klubů odebrat akreditace sportovním novinářům nebo otázky okolo vedení Fotbalové asociace České republiky. To jsou témata, která v posledních týdnech provází český fotbal. „Odsuzujeme to a zahájili jsme kampaň S respektem, zelená páska pro mladé rozhodčí. Bavíme se o tom, jak je podpořit a já věřím, že jsme na dobré cestě,“ říká David Trunda, předseda FAČR.
Kromě hráčských přestupů a výkonů české reprezentace hýbe českým fotbalem kritika rozhodčích ze strany prvoligových klubů a rozhodnutí tří klubů nepouštět na domácí zápasy redaktory jediného čistě sportovního tištěného deníku u nás. Také je tu případ napadení rozhodčího v zápase dorostenců trenérem jednoho z týmů. Co to všechno vypovídá o poměrech v českém fotbale?
Začnu-li od napadení rozhodčího, tomu jsem hned na druhý den volal. Měl jsem s ním krátký rozhovor. Jsou to věci, které absolutně nepatří do fotbalového prostředí, takže reakce na to byla z naší strany i ze všech příslušných komisí absolutně striktní.
Plánujeme se zaměřit na intenzivnější vzdělání rozhodčích. Máme vizi pro rozvoj napříč spektrem fotbalové pyramidy, přibližuje předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda
Odsuzujeme to a zahájili jsme kampaň S respektem, zelená páska pro mladé rozhodčí. Bavíme se o tom, jak je podpořit a já věřím, že jsme na dobré cestě. Tyto případy jsou absolutně nemožné a my se k nim stavíme striktně.
Paradoxně ten konkrétní rozhodčí byl součástí toho programu, měl příslušnou zelenou pásku. Přemýšlíte, co se dá udělat z pozice vedení Fotbalové asociace, aby se něco takového neopakovalo?
Je to přesně to, co děláme v kampani, která se zaměřuje na podporu mladých rozhodčích. Diskutovat o tom, komunikovat a pak, pokud dojde k takovému případu, být striktní. A já si myslím, že to striktní řešení z naší strany ještě přijde, bude to co nejpřísnější trest.
Absolutně se od toho distancujeme, rozhodčí je mladý kluk a je důležité ho podpořit. V rámci podpory rozhodčích se bavíme o vzdělání, připravujeme návrh koncepce jejich rozvoje.
Já jsem osobně s pověřením výkonného výboru požádal UEFA, abychom získali ve velmi krátké době podporu v rámci konzultací pro rozvoj rozhodčích tak, aby to zapadalo do celého rozvojového systému.
Reakce UEFA
Máte už reakci od UEFA? Víte, kdy koho dostanete k ruce?
Před deseti dny jsem měl schůzku s prezidentem UEFA Čeferinem, se šéfem rozhodčích, bavili jsme se o tom. V příštím týdnu bychom měli mít video komunikaci, kde bychom měli už diskutovat o konkrétní osobě, která nám v rámci konzultantství rozvoje rozhodčích pomůže.
Jak si Česká republika představuje zapojení takového konzultanta od UEFA?
Rádi bychom, aby to zapojení bylo velmi aktivní, abychom konkrétními kroky oznámili to, jak chceme rozvíjet naše rozhodčí. Především se zaměřit na intenzivnější vzdělání. Požádal jsem Libora Kovaříka, ten nám představil svoji vizi pro rozvoj rozhodčích napříč spektrem fotbalové pyramidy.
V rámci UEFA připravíme koncept, který pak veřejnosti oznámíme. Bude to trvat měsíc, možná déle. A bude to precizně zpracovaný projekt. Věřím, že pomůže rozvoji mládežnických rozhodčích, ale také dosáhnout toho, abychom měli na mezinárodní úrovni rozhodčího, protože v tento moment tam nikoho nemáme.
Začátek letošního ročníku fotbalové ligy přinesl celou řadu oficiálních protestů jednotlivých klubů proti výkonům rozhodčích. Český fotbal už několik desetiletí provázejí pochybnosti, jestli je všechno regulérní. Dal byste ruku do ohně, že v českém fotbale je všechno korektní? Že ovlivňování zápasů je minulost?
Jako předseda fotbalové asociace mám v gesci komisi rozhodčích a určitě bych za to ruku do ohně dal, protože pro to děláme všichni maximum. Fotbal je o emocích, chyby se stát můžou. Když se podíváte napříč Evropou i světovým fotbalem, rozhodčí vyvolávají spoustu emocí.
Věřím, že systém, který máme nastavený, je správný a věřím i tomu, že se nám podaří prostředí směrem k rozhodčím změnit. Kluby mají na protesty právo, je ale důležité, aby to bylo správně odkomunikováno a případně vysvětleno.
Díváme se na to, jestli případy, které jsou v rámci protestů podány, byly správně rozhodnuty. Taky nejsme spokojeni s některými věcmi, UEFA by nám ale mohla pomoct v interpretaci sporných rozhodnutí.
