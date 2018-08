Překvapivá posila pro Spartu, letenský útok posílí australský útočník Golgol Mebrahtu

„Jsem šťastný. Sparta je velký klub, který je známý v celé Evropě. Je mi ctí, že jsem tady a doufám, že tu prožiju úspěšné období,“ uvedl Mebrahtu na klubovém webu. „V Boleslavi jsem před pár dny rozvázal smlouvu a měl jsem několik nabídek. Když se ale ozve klub jako Sparta, nejde to odmítnout,“ dodal.

Kromě Sparty i Plzeň se Slavií. V populární herní sérii FIFA se nově objeví tři české kluby Číst článek

Sedmadvacetiletý rodák ze Súdánu s eritrejskými kořeny přišel do české ligy před dvěma roky z FC Sydney. Předtím působil v jiných australských klubech včetně Western Sydney Wanderers, s nímž vyhrál asijskou Ligu mistrů. Jednou nastoupil v reprezentaci Austrálie do 23 let.

V Mladé Boleslavi se mu celkem dařilo a ve 34 zápasech nastřílel 15 ligových branek. Na jaře však vypadl ze sestavy a současný trenér Jozef Weber vsázel na hrotu především na Nikolaje Komličenka. Mebrahtu se tak dohodl na ukončení spolupráce a využil nabídku z Letné.

Mebrahtu příchází na Letnou i jako náhrada zraněného Václava Kadlece, jehož návrat na hřiště se odkládá. Kadlec kvůli komplikacím po operaci kolena odjel na šest týdnů do Německa, kde bude jeho rekonvalescence pokračovat pod dohledem odborníků.