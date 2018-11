Omezí brexit počet cizinců v Premier League? ‚Hlavně ať se rozhodne co nejdřív,‘ přeje si Kalas

Fotbalová asociace v Anglii navrhne snížit počet zahraničních hráčů v Premier League ze současných sedmnácti na dvanáct, píší The Times. Pro řadu klubů nejvyšší soutěže by to mohl být problém, vždyť většina z nich má teď v kádru víc než 12 cizinců.

„Díval jsem se na zápas Chelsea s Evertonem. Z 18 hráčů, kteří mohli za Chelsea zasáhnout do zápasu, byl jeden z Anglie a byl na lavičce. Základní sestava byla kompletně ze zahraničí,“ dává Radiožurnálu jeden z příkladů český reprezentant Tomáš Kalas, který právě z Chelsea hostuje v Bristolu z druhé ligy.

U Championship, tedy druhé anglické ligy, ještě chystaná opatření nejsou jasná. Ale už jen ta z Premier League by ji velmi ovlivnila, protože by se víc hráčů snažilo získat angažmá aspoň v nižších soutěžích.

„Mně to nevadí, hlavně ať se to rozhodne co nejdřív, abych věděl, kde a kdy budu,“ komentuje to Tomáš Kalas, jeden ze čtyř Čechů ve druhé anglické lize, v té první působí už jen Petr Čech s Matějem Vydrou.

'Přijdou o daně'

Podle The Times předloží tamní Fotbalová asociace návrh na snížení počtu cizinců už tento týden zástupcům klubů Premier League.

„Liga by přišla o spoustu skvělých fotbalistů. Myslím si, že to prostě neudělají,“ přemýšlí další z českých reprezentantů hrajících druhou anglickou ligu Jiří Skalák.

„Odvádíme tam celkem slušné daně a tím, že nepřivedou hvězdy ze zahraničí, o to přijdou,“ přidává Tomáš Kalas další argument.

Fotbalová asociace svůj návrh obhajuje větším prostorem pro anglické odchovance a na oplátku slibuje větší vstřícnost při vyřizování pracovního povolení pro cizince.

Pokud se s kluby nedohodne, může se stát, že budou smět do Premier League ze zahraničí jen fotbalisté s určitým počtem odehraných zápasů za národní tým.