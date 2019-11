Mourinhova vítězná premiéra. Fotbalisté Tottenhamu zdolali v londýnském derby West Ham

Trenér José Mourinho má za sebou úspěšnou premiéru na lavičce Tottenhamu. Fotbalisté londýnského celku v dnešním utkání třináctého kola anglické ligy na hřišti West Hamu vyhráli 3:2 a po pěti kolech se dočkali vítězství. Venku navíc dokázali získat tři body poprvé od ledna. Londýn 15:40 23. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jose Mourinho při své premiéře na lavičce Tottenhamu | Foto: DAVID KLEIN | Zdroj: Reuters

Mourinho přišel do Tottenhamu ve středu poté, co byl po odchodu z Manchesteru United téměř rok bez angažmá. U týmu Hotspur nahradil odvolaného Mauricia Pochettina, který sice s klubem v minulé sezoně došel až do finále Ligy mistrů, nyní ale doplatil na špatný vstup do nového ročníku.

Proti West Hamu to pro Mourinha dlouho vypadalo na bezproblémovou premiéru. Po gólech Son Hung-mina, Lucase Moury a Harryho Kanea vedli hosté 3:0.

Pak ale nezvládli závěr zápasu a za domácí snížili Michail Antonio a Angelo Ogbonna. Tottenham se díky vítězství posunul na šesté místo. West Ham je šestnáctý.

Anglická fotbalová liga - 13. kolo:

West Ham United - Tottenham 2:3 (73. Antonio, 90.+6 Ogbonna - 36. Son Hung-min, 43. Moura, 49. Kane),

16:00 Arsenal - Southampton, Bournemouth - Wolverhampton, Brighton - Leicester, Crystal Palace - Liverpool, Everton - Norwich, Watford - Burnley,

18:30 Manchester City - Chelsea.