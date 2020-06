Fotbalový půst v anglické Premier League je u konce. Guardiola se na úvod střetne se svým žákem

Po německé bundeslize a španělské La Lize se ve středu znovu rozehraje další elitní fotbalová soutěž. Po více než tříměsíční pauze kvůli pandemii koronaviru bude pokračovat anglická Premier League. Hned na úvod se fanoušci dočkají hodně atraktivního duelu – úřadující mistr Manchester City na svém stadionu před prázdnými tribunami přivítá Arsenal. Londýn 11:56 17. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Manchesteru City Pep Guardiola | Zdroj: Reuters, Reuters

Dohrávka 28. kola Premier League nabídne mimo jiné souboj dvou nedávných trenérských spolupracovníků. Současný kouč Arsenalu Mikel Arteta působil až do prosince jako asistent Pepa Guardioly v Manchesteru City.

„Ve velkých skupinách se připravujeme teprve asi dva týdny. Můžete trénovat, jak chcete, hrát přípravná utkání, ale rytmu Premier League se to ani nepřiblíží. Jak se s tím hráči vyrovnají, to je pro mě momentálně největší otazník. V prvních zápasech pro ně bude hodně těžké zůstat v tempu po celých devadesát minut,“ přiznal Arteta v rozhovoru pro televizi Sky Sports.

Na obnovení nejvyšší anglické soutěže se připravují také dva čeští reprezentanti – útočník Matěj Vydra z Burnley a záložník West Hamu Tomáš Souček, který v londýnském klubu hostuje z pražské Slavie.

„Pořád mám nastavenou smlouvu, že když se udržíme, tak tady zůstanu. Jsem rád, že se bude hrát a budu moct sám zabojovat o svoje další působení ve West Hamu,“ řekl Souček Radiožurnálu.

Suverénní lídr

Tabulku Premier League vede devět kol před koncem sezony s náskokem 25 bodů Liverpool. K zisku ligového titulu po třiceti letech tak mužstvu trenéra Kloppa stačí ve zbývajících zápasech dvakrát vyhrát. Fanoušci tradičního klubu už se možná připravují na bouřlivé mistrovské oslavy, ty však kvůli preventivním opatřením budou letos nejspíš omezené.

„Pokud získáme titul, s hráči ho interně oslavíme tak, jak nám to nařízení dovolí. S našimi fanoušky si to užijeme hned, jak jen to bude možné. Slibuju, že pokud budeme mistry, o velkou párty nepřijdou. Vystačíme si s jedním dnem, kdy se všichni sejdeme a budeme slavit,“ řekl v rozhovoru pro BBC trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Program anglické ligy bude ve středu pokračovat dvěma dohrávkami. Manchester City se s Arsenalem utká večer od 21.15, už v 19 hodin nastoupí Aston Villa proti Sheffieldu.