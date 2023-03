Neprofesionální výkon, hodnotil trenér Manchesteru United historický debakl s Liverpoolem

Odvěká rivalita mezi Liverpoolem a Manchesterem United má za sebou další kapitolu, na tu ale budou vzpomínat především fanoušci Reds. Svěřenci trenéra Jurgena Kloppa totiž v neděli v domácím prostředí rozstříleli United historickým výsledkem 7:0, přestože vedli až od 43. minuty po gólu Codyho Gakpa. Trenér „rudých ďáblů“ Erik ten Hag nedokázal kolaps v druhém poločasu vysvětlit. Video Liverpool 9:53 6. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liverpool uštědřil Manchesteru United nejhorší porážku za 92 let. | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Největší vítězství Liverpoolu nad svým úhlavním rivalem překonalo výhru 7:1 ve druhé lize v roce 1895 a zároveň vyrovnalo nejhorší porážku United – 0:7 proti Blackburnu v roce 1926, Aston Ville v roce 1930 a Wolves v roce 1931.

Šlo tak o nejtěžší prohru klubu z Old Trafford za posledních 92 let.

„Je zcela zřejmé, že to bylo neprofesionální. Myslím, že první poločas jsme byli lepším týmem – vytvořili jsme si větší šance. Před poločasem jsme udělali jednu organizační chybu a inkasovali gól. Byli jsme ale stále ve hře. Po poločase mě opravdu překvapilo, jak rychle jsme se složili,“ kritizoval své svěřence kouč Erik ten Hag.

Právě ve druhé půli inkasovali hosté těžko uvěřitelných šest branek.

Hned ve 47. minutě skóroval Darwin Núňez, který se mezi střelce později zapsal ještě jednou, svůj druhý gól vstřelil Gakpo, dvakrát se prosadil Mohamed Salah a debakl dokonal v 88. minutě střídající Roberto Firmino.

„Skóre je 3:0 a zápas je ztracený, ale jako tým musíte držet pohromadě. A to jsme neudělali. Je to pro mě překvapení, tohle jsem od svého týmu neviděl. Nemyslím si, že to toto jsme my, Manchester United. Bylo to opravdu špatné, opravdu špatné,“ řekl šokovaný ten Hag.

Jeho protějšek Jürgen Klopp měl naopak důvody k radosti. Impozantní vítězství přišlo pro Liverpool v překvapivou dobu, v Premier League se mu v posledních zápasech nedařilo a v Lize mistrů doma schytal porážku 2:5 s Realem Madrid.

„Vypadalo to jako zápas z jiné sezony, do té letošní to zatím moc nezapadá. Výsledek je zvláštní, takže jsem šťastný především kvůli skvělému výkonu. Před několika měsíci si všichni mysleli, že je dobrá doba na zápas s Liverpoolem, cítili, že se hodně trápíme. Teď už to dobrá doba není,“ řek Klopp.

O nezapomenutelný večer šlo také pro útočníka Salaha. Egyptský hráč se stal se 129 góly nejlepším ligovým střelcem v historii Liverpoolu, když překonal klubovou legendu Robbieho Fowlera. Zároveň vstřelil Manchesteru United svou desátou branku a stal se nejlepším střelcem všech vzájemných střetnutí.

