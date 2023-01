‚Vousy už mám opravdu šedivé.‘ Německý trenér Klopp odkoučoval tisící zápas své kariéry

„Upřímně, je to bláznivé číslo. Tisíc zápasů. Vousy už mám opravdu šedivé. Nikdy ale nad podobnými čísly nepřemýšlím. A nikdy by mě ani nenapadlo, že budu tak dlouho trénovat. Ale uteklo to nějak rychle. Je to velká věc. Ale dělal jsem práci, kterou miluji a v klubech které miluji,“ tvrdí trenér fotbalového Liverpoolu Jürgen Klopp.

Na tisíc odkoučovaných zápasů potřeboval bez měsíce přesně 22 let. Poprvé se totiž objevil na lavičce německé Mohuče, kde předtím strávil prakticky celou hráčskou kariéru, v únoru 2001.

Hned v první sezóně dovedl tým ve 2. Bundeslize k záchraně. Pak ale přišly těžké chvíle. V dalších dvou ročnících totiž Mohuči k postupu mezi německou elitu chyběl nejprve bod a pak dokonce jen o jeden gól lepší rozdíl ve skóre.

„Nejtěžší je přijmout velkou porážku. A já jich bohužel pár zažil. Takže vím, jak je to složité. Prohrál jsem hodně finálových zápasů a podobně. Když uspějete, tak být ve finále je skvělé, ale když prohrajete, tak je těžké vracet se domů zase jako ten druhý. Ale já nejsem moc chytrý, takže si moc nepamatuji špatné věci,“ řekl webu soccer.com s úsměvem Klopp.

Až v roce 2004 se mohl s Mohučí radovat z premiérového postupu do Bundesligy. Když pak o čtyři roky později klub opouštěl, bylo to v slzách a před aplaudujícím náměstím.

Z Německa do Anglie

I přes zájem mistrovského Bayernu Mnichov si Jürgen Klopp vybral Dortmund. Borussii dokázal ze 13. místa tabulky během tří let dostat až k bundesligovému titulu a následné obhajobě.

„Jako trenér můžete být jen tak dobří, jak dobrý je váš tým.“

V Dortmundu vydržel Klopp sedm let a znovu se loučil v slzách a za potlesku zaplněného Westfálského stadionu. Už osmým rokem vede Liverpool, se kterým vyhrál nejen Premier League ale i Ligu mistrů.

„Pro mě je to ta nejlepší práce na světě. Není to odpočinková práce, nemáte moc dovolené, ale miluji to. Ale beru to jako požehnání, že můžu trénovat, protože to je asi jediná věc, kterou můžu dělat,“ přiznává pětapadesátiletý Jürgen Klopp, který z tisícovky odtrénovaných zápasů vyhrál víc než polovinu a jen v necelé čtvrtině případů musel skousnout porážku.

V aktuální sezoně „Reds“ ztrácejí, co se koneckonců stalo i v Kloppově tisícím zápase, kdy jeho svěřenci remizovali s Chelsea 0:0. Přestože Liverpool zůstává na osmé příčce Premier League, německý kouč se přesto může nadále pyšnit jedním z nejlepších vztahů s fanoušky.