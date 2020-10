Liberec zbrojí na Evropskou ligu, z PSV přivedl na hostování Sadílka. Chorý míří z Plzně do Belgie

Fotbalový Slovan Liberec přivedl do svého týmu jen pár dní po postupu do Evropské ligy zvučné jméno. Pod Ještědem bude hostovat kapitán reprezentačního výběru do jednadvaceti let Michal Sadílek, kterého PSV Eindhoven zapůjčilo na sever Čech do konce sezony. Zahraniční angažmá si naopak zkusí útočník Tomáš Chorý, který zamířil z Plzně na hostování s opcí do belgického Zulte-Waregem.

