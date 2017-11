Převáží a zodpovídá za Škodu, Necida, Dannyho i Stocha. 'Beze mě se nikam nedostanou,' říká

O urputně bránících fotbalových týmech se občas s nadsázkou říká, že před brankou zaparkovaly autobus. V sestavách ani ve statistikách jména řidičů klubových autobusů neobjevíte, ale ani bez nich by fotbalisté v zápasech na stadionech soupeřů neuspěli. Nebo možná lépe řečeno, vůbec by se na ně nedostali. Stejným pojedou fotbalisté pražské Slavie v neděli umazat bodový náskok vedoucího týmu HET ligy Viktorie Plzeň. Praha 20:26 4. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autobus SK Slavia Praha | Zdroj: Policie ČR

Pan Milan Osvald sice s míčem neumí to, co jeho pasažér Danny, neodcentruje tak jako Miroslav Stoch ani nezakončí jako Milan Škoda, přesto je opravdovým slávistou.

„Nevím, jestli jsem nebo nejsem důležitá součást týmu, ale vozím je, takže se beze mě nikam nedostanou. Je to většinou na kratší vzdálenosti po republice, pak je tam desetidenní soustředění v Rakousku a hlavně výjezdy na Moravu. Slovácko je nějaké tři a půl hodiny cesty, Karviná zhruba pět a Ostrava je čtyři a půl. Jinak v Brně jsme za dvě a půl hodiny a to už je jako nic,“ říká muž, jehož soupeřem je velmi často dálnice D1.

Souboje s časem však řidič pražské Slávie zvládá. Prozatím prý pokaždé přivezl sešívané na zápas včas, nikdy nezabloudil a stát by se mu to nemělo ani teď na cestě do Plzně, kde slávistickou posádku čeká zápas o naději. Pražané moc potřebují uspět. Autobus nezaparkují před bránou, ale s ofensivnějšími choutkami vedle stadionu a během cesty se zřejmě na zápas naladí podle zaběhlých zvyklostí.

„Je to pohoda, většinou je tu sranda, hrajou se karty a pouští se muzika. Starý mazáci hrajou vzadu karty, ti jsou většinou nejhlasitější, a zbytek buď poslouchá muziku, čte si nebo dělá něco na internetu,“ popisuje Milan Osvald.

V autobuse nějakým způsobem funguje i zasedací pořádek.

„Samozřejmě někdy se to mění. Podle toho, kdo je a kdo není v sestavě, ale ty starší většinou mají svoje místa vzadu. Například Milan Škoda, Tomáš Necid, Josef Hušbauer, Jiří Bílek nebo Jan Bořil. Trenéři sedí vepředu, přímo za mnou pak trenér Šilhavý. Asi aby mě měl pod kontrolou,“ směje se Osvald.

Při cestách na stadiony ligových soupeřů však slávisté žádným oslnivým tempem nejdou.

„Autobus má omezovač na 100 km/h, takže víc než stovku z toho nedostanu,“ dodává řidič ligových mistrů.

Stokilometrovou rychlostí je to něco přes hodinu do plzeňských Štruncových sadů. Sešívaní tam v neděli v 18 hodin rozehrají zápas s Viktorií a Radiožurnál celý zápas odvysílá v přímém přenosu.

