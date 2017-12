Příběhy 2017: Z přestupu do Juventusu sešlo, AS Řím dal za Schicka miliardu

Stačila jediná sezona v italské lize, jedenáct gólů, a o Patrika Schicka se začaly přetahovat přední evropské kluby. Juventus, Paris St. Germain, Inter Milán, Monako.

„Je to trošku zvláštní, že po roce v Bohemce a po roce v Samdorii přišel takový zájem i z ostatních velkých klubů. S tím jsem asi úplně nepočítal,“ říkal Patrik Schick na začátku léta ještě jako hráč Sampdorie Janov.

AS Řím? Pro Patrika dobrý klub, shodují se Jankto s Barákem Číst článek

To už měl za sebou i pár zápasů za dospělou reprezentaci, ač věkem patřil ještě do jedenadvacítky. Z široké nabídky vybral Juventus. Italský klub už zveřejnil i fotky českého útočníka v klubovém tričku a a zdálo se, že žádaného českého útočníka dělí od životního přestupu jen formality.

„Už ten zájem, co byl, pro mě bylo vysvědčení celé práce, kterou jsem do toho od malička dával. Je to splněný sen,“ těšil se Schick.

Juventus ale na poslední chvíli cukl, protože se mu nezdály výsledky zdravotních testů. Nečekané situace využil AS Řím. A Schick na náhradní variantu kývl. Hodnota přestupu? V přepočtu zhruba miliarda korun. Víc stál z českých fotbalistů jen Pavel Nedvěd.

„Má před sebou velkou budoucnost. Abych se přiznal, tak mi trošku připomíná Ibrahimoviće. Ibra k nám přišel v takovém svalu, jako je dneska Patrik. Taky ještě neměl tolik svalů a pak z něj vyrostlo tohle,“ nebrání se srovnání s fotbalovou superstar Pavel Nedvěd.

„Je to takový typ útočníka, má techniku, je velký a rychlý. Má budoucnost, když na sobě bude pracovat, může to být opravdu světový hráč,“ předpovídá viceprezident Juventusu.

Až v Římě se Schick přesvědčil, že teprve teď vstoupil do velkého fotbalového světa. Schické, Schické, znělo letištěm, kde ho na konci srpna vítaly stovky fanoušků.

Schickův rok 2017 zpomalil až na podzim. Nejdražší hráč v historii AS Řím se totiž brzy zranil, a tak stihl nastoupit jen k několika zápasům.