Karviná a Příbram se udržely v první lize, Jihlava a Brno příští rok mezi elitou hrát nebudou

Fotbalisté Karviné i Příbrami se udrželi v první lize. Zatímco Středočeši remizovali v domácí odvetě baráže s Brnem 0:0, Karviná zaznamenala shodné skóre 1:1 s celkem Jihlavy. Oběma mužstvům remíza stačila k tomu, aby se udržela mezi elitou. Příbram, Jihlava 21:54 2. června 2019

Hráči Karviné se radují po remíze s Jihlavou, díky které se udrželi v lize. | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Příbram – čtrnáctý celek nejvyšší soutěže – uspěl proti třetímu týmu druhé ligy díky vyšší počtu branek vstřelených venku. Na rozdíl od prvního poločasu v Brně, který skončil 2:2, nabídlo úvodní dějství odvety v Příbrami jen minimum šancí. Domácí měli navrch, ani jednu ze tří možností ale neproměnili.

První střela přišla až ve 29. minutě. Domácí záložník Polidar napřáhl zpoza vápna, ale minul branku. O čtyři minuty později si brněnský gólman Floder poradil s přímým kopem Rezka, který zamířil doprostřed. V závěru poločasu vyrazil Floder Květovu přízemní střelu z dálky na roh.

Brno se začalo tlačit dopředu až po změně stran, stoprocentní šanci si však vytvořit nedokázalo. Hned v úvodu druhého poločasu vystřelil hostující Štepanovský z hranice vápna, mířil však mimo.

Po hodině hry přilétla na trávník ze zaplněného hostujícího „kotle“ i přes varování pořadatele pyrotechnika a hra byla na chvíli přerušena. V 70. minutě musel být zápas znovu přerušen kvůli světlicím, které z hostujícího sektoru přilétly na trávník. Brněnští hráči Šumbera s Eismannem postupně zamířili ke "kotli" a žádali fanoušky, aby se uklidnili.

Po utkání ukončil profesionální kariéru domácí záložník Rudolf Skácel. Mistr Evropy do 21 let z roku 2002 však do hry nezasáhl a zůstal jen na lavičce.

Příbram čeká druhá sezona mezi elitou po sobě, Brno si naopak podruhé za sebou zahraje o soutěž níž.

Remíza i na Vysočině

Mezi Karvinou a Jihlavou sice nějaké góly padly, ale i tento zápas skončil remízou. Hrát se začalo v obrovské průtrži mračen. Už v první minutě na mokrém terénu zahrál gólman hostí rukou mimo pokutové území, ale viděl za to jen žlutou kartu. Přímý kop ze 17 metrů zakroutil Vaculík nad.

Jihlava si rychle vytvořila územní převahu a v šesté minutě hlavičkoval nebezpečně Klíma. Domácí zúročili svůj tlak ve 14. minutě, kdy po levé straně unikl agilní Klíma a poslal míč na střed hřiště, odkud po mokrém trávníku mířil po zemi přesně Zoubele.

Hosté se probrali až po 20. minutě, kdy liják ustal. Začali více kombinovat a dostávat se před gólmana Jihlavy, ale nedařila se jim koncovka jako v případě narážečky Wágnera s Budínským.

V 70. minutě se hosté zásluhou střídajících hráčů dočkali vyrovnání. Ba Loua potáhl míč po pravé straně, na jeho zpětnou nahrávku si ve vápně naběhl Faško a prostřelil Vejmolu. Slovenský záložník si připsal první branku v karvinském A-týmu.

Jihlava posílila útok, ale ve finální fázi postrádala přesnost. Naopak pojistku na udržení ligy měl na kopačce hostující Lingr, jehož střela jen těsně minula domácí branku.

Radost i nespokojenost

Slezany to však moc mrzet nemuselo, skóre už udrželi a mohli slavit záchranu. „Hrát o titul nebo o sestup je psychicky podobné, velmi náročné a já jsem rád, že jsme to zvládli. Jihlava byla důstojným soupeřem, ligu by si zasloužila,“ řekl po skončení zápasu trenér vítězů František Straka.

Naopak trenér jihlavského týmu byl zklamaný a nespokojený s prací rozhodčích. „Hráčům musím poděkovat za celé jaro a za 180 minut zbytečné práce proti Karviné a boj proti čtrnácti,“ sdělil po zápase. Později své výtky rozvedl. „Posuzování faulů, ofsajdů, dvě neodpískaná vyloučení hráčů hostí. Ano, byli jsme podráždění, existuje nějaký etický kodex, ale tohle je nerespektování jeden druhého,“ dodal Radim Kučera s tím, že se jako mužstvo o první ligu porvou znovu příští rok.