Příbram po roční pauze opět míří do první ligy. 'Chtěl jsem jít do ligy hned po sestupu,' říká Starka

Fotbalisté Příbrami patřili v minulých letech k týmům s nejnižším ligovým rozpočtem. Když minulý rok na jaře sestoupili, objevovala se po právu otázka, jestli má Příbram dost peněz na udržení profesionálního fotbalu. Majitel Jaroslav Starka dokazuje, že má a že ani neuvažoval nad tím, jestli se hned o návrat do nejvyšší soutěže pokoušet. Příbram 11:55 24. dubna 2018

„Teď nevím, jestli si ze mě děláte legraci, nebo ne. Určitě chci jít do ligy, chtěl jsem jít do ligy hned, jak jsme spadli,“ reagoval příbramský boss Jaroslav Starka na otázku, jestli Příbram plánovala okamžitý návrat do nejvyšší soutěže.

Zalézt do vápna a bránit? Neexistuje. Csaplárova Příbram unikla z 'Csaplárovy pasti' a míří do ligy

Starka je v klubu už skoro 30 let, pod jeho vedením hrála Příbram evropské poháry a ještě před třemi lety měla blízko k postupu do Evropské ligy. Jenže pak klub s minimální diváckou i marketingovou podporou spadl do dolních pater tabulky a sestoupil. Starka tak teď klub ještě více než předtím finančně drží.

„Podpora ostatních subjektů je nesmírně důležitá. Je tady řada malých firem, které nám hodně pomáhají, za což jim musím poděkovat. Ale generální partner tady prostě není a my s tím máme velké starosti, takže doufám, že se nám podaří někoho sehnat,“ říká Starka.

Peníze by klubu mohl přinést právě postup do nejvyšší soutěže, která je sice finančně náročnější, ale také generuje vyšší příjmy. Příjmy sliboval navýšit i předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda s novým formátem soutěže, který bude platit od příštího ročníku.

„Co všechno nám kdo slíbil a neslíbil, to se uvidí. Já nový formát respektuju, drtivá většina klubů ho chtěla. Mně osobně se moc nelíbí, ale budiž. První liga vám samozřejmě přinese o něco víc peněz než druhá liga, která vlastně nikoho nezajímá,“ shrnuje Starka.

Z fotbalového hřiště do klece a zase zpátky. Slepička po anabázi v MMA střílí góly za Příbram

Na poslední domácí utkání s Hradcem Králové přišlo opticky stejně diváků, jako se na příbramský stadion vydávalo na první ligu, jenže i tak podle oficiálních údajů dorazilo na stadion jen něco přes dva tisíce příznivců, takže vstupné rozhodně není hlavním příbramským příjmem. Tím je podpora soukromých subjektů, která ale rozhodně není taková, aby Příbram po případném postupu mohla rozhazovat za nákupy hráčů.

„My zase tolik nových posil potřebovat nebudeme. Musíme hrát s tím, co máme a co je nám vlastní. Nějaké doplnění kádru bude potřeba, pokud se dostaneme do první ligy, ale chceme stavět na tom, co to mužstvo teď má, na tom, co umí, a na svých lidech. Tenhle kádr je slušný a myslím, že ligu může hrát. Když se doplní o nějaké dva tři hráče, tak to je asi strop,“ říká Jaroslav Starka, pyšný na to, co jeho klub v této sezoně dokázal.