Připomínalo to zápas v přípravě, prohlásil Trpišovský. Slávisté i tak zvýšili náskok

Slavně postoupili v Evropské lize přes Sevillu a jen o pár dní později mají fotbalisté Slavie radost i v domácí soutěži. Jejich náskok v čele tabulky se totiž zvýšil na devět bodů. Pražský tým vyhrál v 25. kole v Příbrami 2:0. Příbram 7:17 18. března 2019

„Kdybych to shrnul, tak nejdůležitější je to, že máme body, zvládli jsme to a že jsme nezaváhali,“ těšil na Radiožurnálu trenéra Jindřicha Trpišovského ale hlavně výsledek zápasu v Příbrami. Na rozdíl od Slavie totiž Plzeň venku prohrála.

Jinak ale trenér sešívaných viděl, že výkon nebyl optimální. Přitom pro Slavii začalo všechno ideálně – Peter Olayinka dal gól hned ve třetí minutě zápasu a slávističtí fanoušci, kterých byla v Příbrami většina, bouřili. Jenže…

„Postupem času jsme trošku upadali. Nebyl tam takový pohyb a kvalita veprostřed i v útoku a z toho plynuly i jejich šance. Bylo to těžký zápas se vším všudy. Těžký terén, únava po čtvrtku,“ připustil autor druhého gólu Slavie Josef Hušbauer, že vliv mohl mít na výkon pražského týmu i zápas se Sevillou.

Sám záložník s číslem 10 ale na hřišti při postupu do čtvrtfinále Evropské ligy nebyl. I tak sledoval šance Příbrami, tou největší byla neproměněná penalta Romana Květa.

„Připomínalo mi to zápas v zimní přípravě. Někdy v lednu, kdy hráči furt trénují a mají toho plné zuby. V součtu se hřištěm ale nebyl fotbal ke koukání, byť tam byly zajímavé momenty před brankami,“ rýpnul si i Trpišovský do kvality trávníku.

Slavia ale utkání vyhrála, využila dalšího zaváhání druhé Plzně a zvýšila svůj náskok v čele tabulky. „Devět bodů je dost, to víme každý, ale pořád je tam nadstavba, kde nás čeká pět těžkých zápasů. Soustředíme se na to, abychom dojeli do 30. kola s nějakým náskokem,“ říká Josef Hušbauer.

Do konce „základní části“ Fortuna ligy, ještě zbývá pět kol, a pak týmy zažijí premiérovou nadstavbu se skupinou o titul.

CSFOTBAL

@fotbal_cs Jen osmkrát v celé historii měl vedoucí tým 10 kol před koncem náskok devíti a více bodů (5x Sparta, 2x Slavia a 1x Liberec). Žádný z nich o titul nepřišel. Nejvyšší promarněný náskok 10 kol před koncem je 5 bodů - Slavia 94/95 a Bohemians 84/85 (tehdy v dvoubodovém systému). 6 73

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 18. 3. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 25 21 1 3 63:18 64 2. Plzeň 25 17 4 4 36:23 55 3. Sparta 25 15 5 5 44:21 50 4. Jablonec 25 12 5 8 44:24 41 5. Ostrava 25 11 6 8 32:27 39 6. Zlín 25 11 3 11 31:31 36 7. Ml. Boleslav 25 9 7 9 44:39 34 8. Liberec 25 9 7 9 26:22 34 9. Teplice 25 9 5 11 28:35 32 10. Olomouc 25 9 4 12 28:37 31 11. Slovácko 25 9 3 13 27:38 30 12. Opava 25 7 6 12 34:40 27 13. Bohemians 1905 25 6 8 11 23:32 26 14. Příbram 25 7 5 13 29:56 26 15. Dukla Praha 25 5 4 16 21:47 19 16. Karviná 25 4 5 16 28:48 17