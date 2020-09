‚Nikoho jiného jsme neměli.‘ Kouč Horváth musel řešit absence, Příbram Spartu přesto potrápila

V základní sestavě se stále objevila známá jména jako Rezek nebo Pilík. Ale mimo ni to bylo horší. Vždyť trenér Pavel Horváth měl k dispozici pouhých 12 fotbalistů, kteří už aspoň třikrát nastoupili v lize, a tak vybrat jich 11 nebylo moc těžké.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Příbram dávala dohromady sestavu proti Spartě jen těžko, přesto favorita potrápila. Více v příspěvku Jana Suchana

„Nikoho jiného jsme neměli. Od úterý jsme měli jasnou základní jedenáctku,“ podotkl trenér.

Ostatně až v průběhu zápasu přišli Horváthův prořídlý tým posílit mladíci z béčka Denis Budínský nebo František Belej, kteří si nakonec odbyli ligovou premiéru. Příbram paradoxně i tak sparťany trápila, jak uznal i starší z dvojice letenských Ladislavů Krejčích.

Sparta zválcovala i Příbram a nadále vede ligu bez ztráty bodu, trefili se Juliš a oba dva Krejčí Číst článek

„Bylo to takové upracované, pohyb nebyl úplně ideální. Na druhou stranu na nás byla Příbram dobře připravená,“ řekl záložník, který se před sezonou vrátil na Letnou z italské Boloně.

„Jsem přesvědčený, že jsme 75 minut nebyli horší. O to víc mě mrzí, že jsme nevytěžili alespoň bod, byť to bylo se Spartou,“ litoval Horváth, který s Příbramí dál čeká na první výhru v sezoně. Naopak suverénní Sparta zažívá nejlepší start ligy za posledních devět let.

„Začátek je to skvělý, ale máme před sebou spoustu práce. Zatím to vůbec nic neznamená,“ dodal Krejčí.