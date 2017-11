Příchod Nezmara je správný krok, který by nám mohl pomoct, myslí si slávista Bílek

Když se bývalý reprezentant Jan Rajnoch dozvěděl, že jeho kamarád Jan Nezmar odchází z Liberce do Slavie, poslal mu zprávu s blahopřáním.

„On mi odepsal, že to ještě vstřebává a zatím se s tím nesžívá,“ popisuje Rajnoch.

Slavia původně chtěla novinky prezentovat na tiskové konferenci, kterou ale nakonec neuspořádala. A předseda představenstva Jaroslav Tvrdík i nový sportovní ředitel Nezmar na žádost Radiožurnálu o rozhovor nereagovali.

Přesto je patrné, třeba z Tvrdíkových příspěvků na twitteru, že úřadující ligový mistr vkládá do svého nového funkcionáře velké naděje.

„Honza Nezmar by byl pro každý klub v naší lize správný člověk. On je tak inteligentní, že tam nastaví nějaký podmínky a že mu do té jeho práce, jak se říká, nebude nikdo kecat. Myslím, že v tomhle bude mít od pana Tvrdíka volnou ruku,“ myslí si Rajnoch, který Nezmara zažil jako spoluhráče i funkcionáře.

Sám Nezmar, který během pěti let ve funkci držel Liberec ve skromných podmínkách mezi českou elitou, přitom zvažoval, že z fotbalu odejde.

Jeho nejbližším spolupracovníkem ve Slavii bude dosavadní kapitán Jiří Bílek, který po podzimu ukončí aktivní kariéru. A na novou roli už se pomalu připravuje.

Na VH v prosinci 2017 doplni na zaklade rozhodnuti vlastnika klubu predstavenstvo Slavie sportovni reditel Jan Nezmar, financni reditel Daniel Konrad a odborny poradce Jiri Bilek. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 15 November 2017

„My jsme kamarádi a po několika schůzkách, které jsme spolu měli, tak vidím, že Honza je ten správný krok, který by nám mohl pomoct,“ má jasno Bílek.

„Jednoznačně věřím tomu, že to Slavii posune výš. Zatím mám zprávy takové, že bych se měl starat o A tým,“ vysvětluje slávistický kapitán.

Pozici sportovního ředitele měl aktuálně až třetí tým tabulky dlouhodobě neobsazenou. Nezmar i Bílek začnou ve svých nových kancelářích na stadionu v Edenu pracovat po skončení podzimní ligové části, tedy na začátku prosince. Oba se zároveň stanou členy představenstva.