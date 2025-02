Příchodem Pekaríka Budějovice ukazují, že neskládají zbraně, říká Horváth před 22. ligovým kolem

Sobotní program 22. kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže nabízí čtyři duely. Karviná se po prodělané viróze představí na domácí půdě proti Spartě. „Není nic příjemného se vrátit do zápasového režimu, když hráči leželi několik dní v posteli,“ varuje expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Změní se herní pojetí Českých Budějovic po příchodu posily Petra Pekaríka? Praha 11:42 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Pekarík v dresu slovenské reprezentace (archivní foto) | Foto: Jürgen Fromme

Karviná se vrací po prodělané viróze do zápasového rytmu a na domácí půdě přivítá pražskou Spartu. Může favorita překvapit?

Bude těžší uhádnout sestavu Karviné. Pokud byla viróza opravdu rozsáhlá, tak to není nic příjemného, protože se všichni hráči určitě nevrátí do režimu v ten samý den. Hráči se do tréninku vracejí postupně a není nic příjemného jít po pěti, sedmi nebo deseti dnech, které proleželi v posteli, do ostrého zápasu.

Jak je pro trenéry složité dávat dohromady tým a skládat sestavu právě v období, kdy celek zasáhne viróza a rozsáhlá marodka?

Je to složité. Hráči se vracejí postupně. Málokdo si troufne říct, v jaké jsou kondici. Na každého viróza působí jinak. Někdo leží s nemocí dva dny, někdo pět dní a to už je velký rozdíl. Každý má jiný práh sebezničení. Jen málo hráčů po delší viróze vydrží odehrát celý zápas. I s tím musí trenéři počítat.

Byl jste někdy v pozici, že jste působil v klubu, kde byl celý tým nemocný?

Zažil jsem to v Plzni. Najednou jsme na tři dny úplně vypli, nechodili na stadion a byli v karanténě. Na první trénink po pauze přišlo třeba dvanáct hráčů, pak se počty zvyšovaly. Šlo to zpátky ale pomalu.

Jak rozumíte krokům posledního celku Českým Budějovicím, které posílil bývalý slovenský reprezentant Peter Pekarík?

Neskládají zbraně. Pekarík, kterému už není dvacet let, je posila na teď. Není to pro Budějovice hráč s nějakou dlouhodobou perspektivou. Jsem zvědavý, zda jim pomůže. Šance Budějovic na záchranu velké nejsou, se situací musí dělat něco ihned, což tento zajímavý krok potvrzuje.

Českobudějovické Dynamo ztrácí devět bodů na předposlední místo a v sobotu hostí Jablonec. Může tento duel být ještě nějakým odrazovým můstkem?

O posledních šancích na naději se u Budějovic mluvilo už před zápasem s Duklou. I když Budějovice zapojí nové hráče do sestavy, tak úplně nečekám změnu v herním pojetí. Může se ale stát, že individuality mohou zápasy rozhodnout ve prospěch Dynama.

Jak se těšíte na nedělní šlágr Slavie s Ostravou?

Na domácích zápasech Slavie bývá velmi dobrá atmosféra, obzvlášť když přijede minimálně pět set hlučných fanoušků z Ostravy, tak se těším na atmosféru na tribunách. Zajímá mě ale především dění na hřišti, protože oba kluby vykazují dobrou formu a v kádru mají velmi zajímavé hráče, kteří mě baví.