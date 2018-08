Jako experiment je to zajímavá myšlenka, říká Verner Lička o žlutých a červených kartách pro trenéry

Trenéři v anglickém fotbale budou od příští sezony dostávat za nevhodné chování žluté a červené karty. Nové pravidlo bude platit pro většinu soutěží kromě elitní Premier League, kde budou rozhodčí kouče napomínat jen ústně. V Anglickém poháru nebo ve druhé lize a dalších soutěžích ale budou sudí trenérům udělovat karty třeba za nevhodnou gestikulaci, kopání do lahví s pitím nebo sarkastické tleskání. Londýn 18:08 1. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jose Mourinho v pozadí a asistent rozhodčího v popředí | Zdroj: Reuters

Častokrát velmi ironický trenér Manchesteru United José Mourinho si možná bude muset dávat větší pozor.

„Myslím, že jeho představení bylo neuvěřitelné. Prostě skvělé, objektivní. Zkrátka fantastické představení," říkal před lety sarkasticky Mourinho o výkonu sudího.

Portugalský trenér je známý tím, že se občas kriticky vyjádří k výkonu rozhodčích. Pokud ale příště sudímu kromě ironické narážky na tiskové konferenci třeba sarkasticky zatleská přímo při pohárovém zápase z lavičky, tak se na ní příště nemusí vůbec posadit.

Pokud by totiž nasbíral za sezonu čtyři žluté karty, tak má - podobně jako dosud hráči - automaticky jednozápasovou stopku. V Česku se podobný experiment zatím nechystá, prezident Unie českých fotbalových trenérů Verner Lička ale anglický model považuje za inspirativní.

„Je to určitě zajímavá myšlenka. Myslím, že jako experiment to může posloužit. Otázka je, co tím můžeme získat, jestli větší slušnost u trenérů..." zamýšlí se pro Radiožurnál Lička.

V Česku jsou trenéři za své prohřešky při utkáních maximálně vykazováni na tribunu či trestáni dodatečně disciplinární komisí. Novinka z Anglie ale může podle Vernera Ličky například pomoci právě k lepšímu chování na hřišti i mimo něj.

„Jedna z možností je zlepšování vztahů takové té fotbalové rodiny. Já bych se nejvíce přimlouval za taková opatření, které by nutila trenéry vzdělávat se a pracovat na sobě, a to především ve vnější komunikaci. Před zápasem, po zápase, na tiskové konferenci... to znamená umět komunikovat v prostředí, kde pracuji. Trenér by měl být podle mě lídr fotbalového prostředí," myslí si Verner Lička.

K čemu bude udělování žlutých a červených karet pro trenéry v Anglii opravdu dobré a jestli se podobný experiment rozšíří i do dalších zemí včetně Česka, ukáže teprve čas.