Priske si přetlak ofenzivních hráčů ve Spartě pohlídá. S týmem dobře komunikuje, myslí si expert Horváth
Fotbalisté Sparty i Ostravy zvládli 3. předkolo Konferenční ligy a už jim zbývá poslední krok k postupu do hlavní fáze soutěže. „V utkání Sparty mě nejvíc překvapil Patrik Vydra, který odehrál zápas na pozici levého stopera. Ukázal, že je nějakou další variantou, když by Sparta potřebovala pomoci v obraně,“ říká expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.
Jak se vám líbil výkon pražské Sparty v Jerevanu?
Pro Spartu to byl složitý zápas z mnoha pohledů. Cestování, teplo a zápas, kde je jedna tribuna. Hodně to připomínalo nějaký přípravný zápas v Rakousku. Soupeř, který měl zajímavé hráče, ale nejsilnější nebyl. Byla to pro Spartu splněná povinnost, ale fotbal se mi moc nelíbil.
Řekli si někteří hráči, kteří jsou na pomezí základní sestavy, o místo?
Těšil jsem se na Millu, protože vypadal v jednotlivých fázích předchozích zápasů dobře. V Jerevanu mě ale úplně nepřesvědčil. Jinak Rrahmani je skvělý střelec, první gól byl luxusní. Dal si jeden dotek, bum a vyslal střelu do šibenice pod břevno. V něm má Sparta v tuto chvíli velkou sílu. Nejvíc mě ale překvapil Patrik Vydra, který odehrál zápas na pozici levého stopera. Pohlídal si to s přehledem a vynikal rychlostí i rozehrávkou. Ukázal, že je nějakou další variantou, když by Sparta potřebovala pomoci v obraně.
Co říkáte na výkony Matěje Ryneše?
Je velmi důrazný. Před gólem Araratu o něj škobrtnul hráč. Ryneš je poctivý, takže se vracel a zavinil penaltu. Byla to trochu nešikovnost. Jinak je to silový a dynamický hráč a většinu situací řeší důrazem. Tři dny zpátky předvedl dobrý výkon, takže má nárok na to, aby někdy udělal chybu.
Ofenzivní síla Sparty
Když nestřílí góly Lukáš Haraslín, tak v útoku září Albion Rrahmani. Jak se to může vyvíjet s ohledem na nasazování hráčů do zápasů?
Vnímáme, že Brian Priske má dobrou komunikaci s hráči. On si přetlak ofenzivních hráčů a boj o místo uhlídá. Je pro něj výhodou, že Rrahmani může nastoupit i na pozici křídelního hráče. Je to hráč, který má v sobě morál, chce na sobě makat. Je dobře, že se rozstřílel, protože právě Lukáš Haraslín sice hraje dobře, ale góly a asistence nepřidává.
Ze střídajících hráčů byl nejvíc vidět Angelo Preciado, který zkoušel překvapit brankáře Araratu. Co tomu chybělo, aby navázal na váš gól z poloviny hřiště proti Olomouci?
Někdy je to spíš o tom gólmanovi. Střela může být dobrá, ale brankář to někdy přečte. Není to jednoduchý kop, ale dá se to zvládnout. Když je to avizované, tak to většinou brankář stihne ubrzdit. Jde spíše o moment překvapení.
Ostravský Baník si došel ve Vídni ke kýžené remíze a postupu do 4. předkola Konferenční ligy. Očekával jste takový vývoj zápasu?
Jsem rád, že to zvládli. Baník má mladé mužstvo, které sbírá zkušenosti. Bylo vidět, že ve včerejším utkání hráli pod velkým tlakem. Hráči Ostravy měli plno zbytečných ztrát a odkopů, za normálních okolností by to sehráli klasicky po zemi. Baník sbírá zkušenosti a je to pro něj všechno nové. Budeme věřit, že postoupí až do základní skupiny.
Jak se vám líbilo, že David Buchta před penaltou neupadl po prvním faulu, kdy ho soupeř držel snad deset metrů za rameno a nechal se zfaulovat až ve vápně?
Ukazuje to chytrost hráče. Ve vápně to až tak velký faul nebyl, ale Buchta to udělal chytře. Byla to ale jasná penalta a tak nějak vynahradil to, co se mu nepovedlo s Legií.
Jak se vám líbí výkony Erika Prekopa, který suverénně proměnil penaltu a na začátku sezony je lídrem ostravského Baníku?
Po každém zápase opakujeme, že hraje výborně. Nevím, kdy končí přestupové období, ale bojím se, aby po něm někdo nesáhl. Zájem o něj může být v Česku, ale i v zahraničí. Funguje skvěle v ofenzivě, ale včera pomáhal i v defenzivě, kdy se objevil před vápnem Baníku. Není to obvyklé a skauti to určitě vnímají.
Bude mít český fotbal na podzim pět zástupců v pohárové Evropě?
Budeme jim to určitě přát. Neznám sílu soupeřů, ale v předkolech je to tak, že bys měl začínat se slabšími. Papírově se to potvrzuje. Baník to má trochu obráceně. Určitě 4. předkolo mohou české celky zvládnout. Rád bych řešil problémy, že nebudeme vědět, koho dřív komentovat.
Nemyslíte si, že jinak ostravský tahoun Matěj Šín je trochu z formy? S ohledem na to, že se spekuluje o jeho možném odchodu do Nizozemska..
Myslím si, že tam může být i nějaký zdravotní problém. On maká, během zápasů má hodně náběhů, hodně toho odmaká i směrem do defenzivy. Bereme ho jako stálici Baníku, ale pořád je to mladý hráč, takže i on má nárok na to, že mu může výkonnost trochu poklesnout.