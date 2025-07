Priske: Tlak ve Spartě je velký, ale hráči si s tím musí poradit. Aktobe nás přehrálo větším zápalem do hry

Zatímco fanoušci Aktobe po utkání bouřlivě slavili cennou výhru, zklamání sparťané poděkovali za podporu desítkám hostujících příznivců a pomalu se trousili do kabin. Pražanům utkání v Kazachstánu nevyšlo. V úvodu, ještě za bezbrankového stavu, sice měli slibné šance, ale neproměnili je, a pak už se do zápasu nezvládli dostat.

„Tlak ve Spartě je velký. Tak to je, zvlášť s ohledem na minulou sezonu. Nemůže nás to ale svazovat. Mělo by nás těšit, že jsme ve Spartě, a měli bychom předvádět odpovídající výkony a jít si za výhrami. Aktobe patří respekt, ukázali, že nejspíš chtěli zvítězit o něco víc než my. Tak by to ale být nemělo,“ zdůraznil sparťanský kouč Brian Priske.

Gól naděje z penalty

Pražané po půli v Aktobe po centru z leva a hlavičce Sosaha o gól prohrávali, ve 83. minutě inkasovali z protiútoku podruhé, v v závěru pak alespoň snížil z penalty Veljko Birmančević. Stejně jako v minulé sezoně jsou Letenští i v úvodu té aktuální velmi zranitelní v defenzivě.

„Snažili jsme se na tom zapracovat, protože takové hloupé góly jsme dřív nedostávali. Každá prohra je na nic. Musíme se z toho poučit a dát si do hlavy pro odvetu výhru a postup,“ říká obránce Sparty Matěj Ryneš.

Pražané na soutěžní výhru čekají už osm zápasů, naposledy 23. dubna v semifinále domácího poháru porazili Plzeň. V neděli sparťané nastoupí k ligovému duelu proti Mladé Boleslavi, příští týden ve čtvrtek je pak na Letné čeká odveta s Aktobe.

