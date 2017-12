Přivést tolik cizinců byla chyba, uznal kouč Sparty Stramaccioni

Jeho tým přezimuje oproti očekávání až na pátém místě ligové tabulky, vypadl z Evropské ligy a na Plzeň ztrácí 18 bodů, přesto Andrea Stramaccioni pokračuje jako trenér fotbalové Sparty. Přiznává, že během budování nového týmu udělal několik chyb, ale s majitelem klubu Danielem Křetínským se na většině postupů shodne. Praha 11:32 27. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrea Stramaccioni během prohraného zápasu s Plzní | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Nejsem spokojený, nikdo z nás není. Za to, co jsme udělali pro výsledky v první části sezony, nemůžeme být rádi. Nikdo z nás nečekal, že vypadneme už v kvalifikaci, a kádr byl přitom natolik široký, aby zvládl hrát tři soutěže. To byl problém,“ zhodnotil sparťanský podzim pro klubovou televizi Andrea Stramaccioni.

Sparta v posledních měsících prošla rozsáhlou obměnou. Majitel Daniel Křetínský přivedl na Letnou Stramaccioniho jako jediného zahraničního trenéra. Italský kouč si přivedl vlastní realizační tým a množství zahraničních posil. Jenže novému týmu se nedařilo.

„Jsem si jistý, že všichni noví hráči jsou kvalitní, ale ne pro všechny bylo snadné se srovnat s českým fotbalem a českou ligou. Přiznávám, to je jedna z mých chyb, přivést tolik cizinců najednou nebyl dobrý nápad. Byl to jeden z důvodů, proč to na podzim nefungovalo,“ uznal.

Vedení klubu i fanoušci očekávali výsledky. Místo toho Sparta vypadla už v kvalifikaci o Evropskou ligu a v domácí soutěži je až pátá s bilancí osmi výher, čtyř remíz a čtyř porážek. Ty nejbolestivější z nich přišli v Edenu při derby či s Plzní.

Zůstane osmnáct až dvacet hráčů

Po vypadnutí z domácího poháru bude Sparta na jaře hrát jedinou soutěž, proto také přijde zužování kádru.

„Očekávám, že budu mít k dispozici osmnáct, dvacet hráčů, a rád bych si vytáhl i některé hráče z akademie,“ nastínil Stramaccioni. Žádné odchody ale nechtěl potvrdit s ohledem na specifika hráčského trhu.

Shánět se ale budou i posily. Tomáš Rosický ukončil bohatou kariéru a v záloze cítí letenský trenér problémy. „Záloha je místem, kterým se budeme zaobírat a kam budeme jednoho nebo dva hráče hledat. Samozřejmě, Tomáše plně nahradit není možné, ale pozice desítky (středního ofenzivního záložníka, pozn. red) byla jedním z technických problémů první části sezony.“

Špatné výsledky Sparty rozdělily i fanoušky. Zatímco část tým podporovala, kotel protestoval, hrozil a žádal si Stramaccioniho odvolání. Při posledním domácím zápase mu pak vystavil na tribuně symbolickou letenku do Itálie.

„Plně chápeme, že fanoušci nejsou spokojení, a já garantuji, že já jsem ten první, kdo je nespokojený. Jsou fanoušci Sparty, která je jejich životem, a tento klub, toto logo potřebuje jejich podporu. Zároveň jsme připraveni slyšet kritiku,“ řekl trenér.

Hlavním cílem pro zbytek sezony je druhé místo v lize, na které letenský tým aktuálně ztrácí čtyři body, a další budování kádru.

„Projekt nyní představuje nový soubor hráčů – je tam pět, šest, sedm českých hráčů, kteří jsou mladí a připravení na to, aby nosili dres Sparty. Sezona 2017/2018 se do historie nezapíše jako dobrá, ale třeba bude ročníkem, kdy vznikla nová Sparta,“ přemýšlí Andrea Stramaccioni.

HET liga (PLATNÉ K 27. 12. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 16 15 1 0 34:5 46 2. SK Slavia Praha 16 9 5 2 27:7 32 3. SK Sigma Olomouc 16 9 5 2 23:10 32 4. FC Slovan Liberec 16 9 3 4 24:16 30 5. AC Sparta Praha 16 8 4 4 21:12 28 6. FK Teplice 16 6 5 5 20:17 23 7. Bohemians Praha 1905 16 5 7 4 15:14 22 8. FK Jablonec 16 5 6 5 21:20 21 9. FC Fastav Zlín 16 5 5 6 18:23 20 10. FK Dukla Praha 16 5 4 7 18:29 19 11. FK Mladá Boleslav 16 5 2 9 19:29 17 12. FC Zbrojovka Brno 16 4 3 9 12:23 15 13. MFK Karviná 16 4 2 10 16:25 14 14. 1.FC Slovácko 16 2 6 8 13:23 12 15. FC Baník Ostrava 16 2 5 9 21:32 11 16. FC Vysočina Jihlava 16 3 1 12 15:32 10