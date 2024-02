Pro diváka to musel být krásný fotbal. Škoda špatného konce pro nás, litoval Kuchta prohry s Galatasarayem

„Je mi to líto za ‚Wiesiho‘ a je to škoda, protože jsme hned z protiútoku dostali gól,“ litoval sparťanský útočník Jan Kuchta situace z 90. minuty, ve které jeho spoluhráč, střídající bek Tomáš Wiesner, za stavu 2:2 neproměnil samostatný nájezd.

O minutu později tak slavili nakonec rozhodující gól hráči Galatasaraye, když se z hranice vápna prosadil útočník Mauro Icardi.

„Nedáš, dostaneš. Tohle platí. Pro diváka to ale musel být krásný fotbal z obou dvou stran. Ukázali jsme, že umíme hrát fotbal. Na konci to každý chtěl urvat na svoji stranu, ale bohužel špatný konec to mělo pro nás,“ doplnil.

Wiesnerovo selhání v koncovce a Icardiho radost během necelých 120 sekund dalo tečku hektickému druhému poločasu, který minutu od minuty gradoval.

Krátce po změně stran odpověděl na branku Karima Demirbaye z první půle Angelo Preciado. Ekvádorský bek pak asistoval u Kuchtovy vyrovnávací hlavičky, která byla odpovědí na nepovedený moment sparťanského kapitána Ladislava Krejčího. Ten daroval soupeři míč u vápna Pražanů, střelu Driese Mertense pak tečoval do protipohybu gólmana Petera Vindahla.

Dvě vyloučení

Mimochodem mezitím byli ještě vyloučení domácí stoper Victor Nelsson a hostující křidelník Matěj Ryneš. Až na červenou kartu Nelsona tohle všechno viděl už z lavičky vystřídaný útočník Adam Krabarec.

„Sledovat z lavičky to bylo ještě horší než z hřiště. Na trávníku to ještě můžete nějakým způsobem ovlivnit,“ komentoval.

„Myslel jsem, že je trošku zatlačíme při přesilovce, ale oni věděli, jak proti tomu hrát. Nevytvořili jsme si ten tlak, který jsme chtěli a měli mít,“ uzavřel sparťanský záložník Adam Karabec.

Pražané prohráli úvodní zápas play-off Evropské ligy na stadionu Galatasaraye 2:3. Příští čtvrtek tak na Letné tak budou v odvetě dotahovat gólové manko.