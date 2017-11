Proti Kataru budou mít fotbalisté větší podporu. 'Přijdeme všichni,' slibuje malá česká komunita

Co do atmosféry připomínal souboj s Islandem vesnické zápasy. Dobře byly slyšet pokyny i hecování hráčů, krásně se rozléhaly po skoro úplně prázdných tribunách. To se klidně může stát znovu, ale minimálně početně by fanoušků mělo být víc. Nejen díky domácím milovníkům fotbalu.

„My jsme tu malá česká komunita, ale máme super vztahy. Na zápas s Katarem přijdeme asi všichni, může nás být až padesát šedesát,“ vypočítává jeden z organizátorů fotbalové výpravy české komunity žijící v Dauhá Martin Jaroš.

Čech v Kataru o sobě říká, že má fotbal rád, ostatně s některými hráči se jako expert na marketing poznal i osobně.

„Dřív jsem točil s Tomášem Rosickým a Petrem Čechem, tak poznal předchozí generaci. Ale těmhle mladým klukům taky fandím,“ vysvětluje.

Ale na stadionu budou i takoví Češi, kteří se o český fotbal tolik nezajímají. Dvěma mladým Martinům je 9 a 11 let a v Kataru bydlí přes tři roky. Český fotbal ale příliš nevnímají.

„Některé bych možná vyjmenoval, ale ne všechny,“ přiznává za oba jeden z mladíků. „Brankář je Tomáš Vaclík, pak Jan Kopic, Hučbauer,“ komolí malý fanoušek jméno záložníka Slavie s tím, že je to asi všechno.

Bez ohledu na znalost týmu budou mít čeští fotbalisté proti Kataru větší podporu než proti Islandu. „V sobotu to rozjedeme, budeme zpívat staré katarské fláky jako Vysoký jalovec,“ usmívá se Martin Jaroš.

Zápas s Katarem začíná v Dauhá v 17 hodin a 30 minut. Radiožurnál o něm bude informovat v reportážních vstupech.