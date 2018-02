Proti Lewandowskému a spol. Fotbalovou reprezentaci čeká v listopadu přípravný duel v Polsku

Česká fotbalová reprezentace sehraje 15. listopadu přípravné utkání v Polsku. Svěřenci trenéra Karla Jarolíma si tak zápasem s účastníkem letošního mistrovství světa zpestří program Ligy národů. O hostitelském městě se zatím jedná, poslední dva vzájemné duely hostila Vratislav. V listopadu 2015 tam Češi prohráli 1:3. Praha 20:44 5. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbaloví reprezentanti pod dohledem Karla Jarolíma

„Variant pro listopadové přípravné utkání bylo ve hře několik, Polsko však mělo o zápas s námi eminentní zájem a v kombinaci s příznivou logistikou i aktuální fotbalovou kvalitou soupeře se také pro nás jednalo o prioritní řešení,“ řekl v tiskové zprávě generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

„V tuto chvíli budeme ladit veškeré organizační záležitosti v čele s místem konání zápasu a finálním časem výkopu,“ dodal.

Polsko je momentálně sedmé v žebříčku FIFA a prožívá velmi dobré období. Z posledních 38 utkání prohrálo jen čtyři. Tým je postaven kolem kanonýra Bayernu Mnichov Roberta Lewandowského, který v posledních 11 startech za národní tým dal 17 branek. S 51 góly je nejlepším střelcem Polska v historii.

Mezi další významné postavy týmu trenéra Adama Nawalky patří Arkadiusz Milik, Jakub Blaszczykowski, Piotr Zielinski či Kamil Grosicki.

Doplněk k Lize národů

„Jsem spokojen především kvůli samotnému soupeři. Polsko si užívá výjimečnou fotbalovou generaci, která zdaleka není jen o Robertu Lewandowském. Je to velmi silný tým, o čemž svědčí výkony na Euru ve Francii, postup na šampionát do Ruska i příslušnost do prvního koše v Lize národů,“ upozornil trenér Jarolím.

„Těším se na kvalitní konfrontaci, na své si určitě přijdou také fanoušci. Přestože prioritou pro nás na podzim budou souboje v Lize národů, utkání s Polskem budeme chtít výkonnostně i výsledkově zvládnout,“ dodal.

Český tým tak už má téměř zaplněný podzimní program, jehož vrcholem budou souboje se Slovenskem a Ukrajinou v Lize národů.