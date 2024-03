‚Průlomová sezona.‘ Stoper Hranáč by si mohl v úterý poprvé zahrát za národní tým proti Arménii

Čeští fotbalisté se chystají na druhý březnový zápas v přípravě na Euro. Po páteční výhře v Norsku nastoupí v úterý na Letné proti Arménii. Reprezentační trenér Ivan Hašek oproti utkání v Oslu plánuje změny v sestavě a šanci by tak mohli dostat i další nováčci, třeba obránce Robin Hranáč. „Dostal jsem první pozvánku do reprezentace a vděčím trenérům, že mi dali šanci v Plzni,“ popisuje. Praha/Plzeň 16:24 24. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průlomová sezona, hodnotí plzeňský stoper Robin Hranáč | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

Urostlý stoper se v posledních měsících zařadil k oporám Plzně. V úvodních dvou soutěžních duelech sezony sice Hranáč zůstal na lavičce, pak se ale dostal do základu. Od té doby v dresu Viktorie nevynechal na hřišti ani minutu a týmu pomohl mimo jiné k postupu do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy.

„Za pozici v Plzni jsem strašně šťastný a myslím si, že je to průlomová sezona. Dostal jsem první pozvánku do reprezentace a za to vděčím trenérům, že mi dali šanci v Plzni, protože před tím jsem ji nedostal,“ říká obránce Robin Hranáč.

Plzeňský odchovanec na sebe poprvé výrazněji upozornil v minulém ročníku, kdy z Viktorie hostoval v Pardubicích. Ve stoperské dvojici Východočechů tehdy nastupoval s nynějším slávistou Tomášem Vlčkem, se kterým se teď znovu sešel v reprezentaci.

„Bavil jsem s ním (s Vlčkem) jako s prvním člověkem hned, jak jsem přijel na sraz. Určitě k sobě máme blízko a vzpomínáme na ty časy, ale chceme se pořád posouvat dál a jsme hladoví. V Plzni tuhle cestu musíte absolvovat, abyste vůbec nakoukli do A-mužstva, takže jsem rád za to, že jsem to absolvoval a všichni trenéři, kteří na té cestě byli, mi pomáhali a jsem jim za všechno vděčný,“ vysvětluje stoper.

Obrana Západočechů pod vedením Hranáče funguje, na evropské scéně Plzeň šestkrát v řadě neinkasovala. Někdejší reprezentant do 21 let je ale platný i v ofenzivě, se třemi góly a dvěma asistencemi patří k nejproduktivnějším obráncům v lize.

„Robin už měl slušný podzim, o jaru se ani nebavím. Má skvělé atributy, je obrovsky rychlý. Je to hráč, který má něco za sebou, je mu 24 let. Jsme rádi, že tady je a doufáme, že nás zaujme natolik, že v národním mužstvu vydrží,“ přeje si asistent kouče národního týmu Jaroslav Köstl.

Debut v reprezentačním áčku si Robin Hranáč může připsat už v úterý, kdy čeští fotbalisté nastoupí na Letné k přípravnému zápasu s Arménií.

Tsuyoshi Watanabe leads the way with most ball recoveries this season #UECL pic.twitter.com/c7hC84UunD — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 20, 2024