Vrátí se Neymar z PSG zpátky do Barcelony? ‚Oba kluby už spolu jednají,‘ tvrdí média

Fotbalista Neymar by v příští sezoně už nemusel hrát za francouzský klub Paris Saint-Germain. Podle brazilské televizní stanice Globo Esporte by se Neymar mohl vrátit do Barcelony, ze které do Paříže před necelými dvěma lety přišel za rekordních 222 milionů eur. Oba kluby už spolu prý jednají. Paříž 14:12 18. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Neymar by v příští sezoně už nemusel hrát za francouzský klub Paris Saint-Germain | Zdroj: Reuters

Pozice brazilského útočníka ve francouzské metropoli není úplně ideální. Neymar bývá často zraněný, momentálně řeší problémy i v osobním životě.

Neymarovy trable nekončí. Brazilské úřady mu kvůli daňovému sporu zmrazily nemovitosti Číst článek

Navíc odešel do Paříže, aby se dostal ze stínu Lionela Messiho a byl hlavním tahounem. A to se mu zatím, i když statistiky nemá špatné, úplně nedaří. Lídrem PSG se stal Francouz Kylian Mbappé, skvěle hraje dlouhodobě i Uruguayec Edinson Cavani.

Nyní se do Neymara opřel i prezident klubu Nasser Al-Khelaifi, který mu v rozhovoru pro časopis France Footbal vyčetl hvězdné manýry. „Chci tu hráče, kteří jsou připraveni udělat všechno proto, aby bránili čest svého dresu a zapojili se do klubového projektu. S těmi, kteří by to nechtěli, nebo tomu nerozuměli, se sejdeme a vyříkáme si to. Samozřejmě musíme respektovat smlouvy, ale prioritou je totální oddanost našemu projektu. Nikdo ho nenutil, aby s námi podepsal smlouvu, nikdo na něj netlačil. On přišel a vědomě se zapojil do projektu,“ citoval Radiožurnál Al-Khelaifiho.

Už tu nechci vidět žádné hvězdné manýry, řekl předseda PSG. Klub uvažuje o prodeji Neymara Číst článek

Z těchto slov je trochu cítit, že pokud by nějaký klub přišel s adekvátní nabídkou, tak jí PSG asi hned nesmete ze stolu. Na druhou stranu Neymar nemá v kontraktu výstupní klauzuli, takže jednoduché to určitě nebude.

Barcelona je pro Neymara atraktivní. Vracel by se do známého prostředí, což je rozhodně příjemnější varianta, než jít zas někam do neznáma.

Navíc Neymar udržuje dobré vztahy s hlavními ofenzivními tahouny Luisem Suarezem a Messim. Podle serveru ESPN má tato trojice dokonce vlastní whatsappovou skupinu s názvem „Tři Jihoameričané“ a pravidelně spolu komunikují. Tato trojice navíc bývala svého času na hřišti velice nebezpečná a měla na svědomí většinu gólů katalánského klubu.