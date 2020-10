Jeden z našich nejhorších zápasů, zlobil se kouč PSG Tuchel. United se podle Solskjaera vrací do formy

Trenér fotbalistů Paris St. Germain Thomas Tuchel byl po domácí porážce 1:2 s Manchesterem United na úvod nového ročníku Ligy mistrů hodně kritický. Poslední finalisté elitní soutěže podle německého kouče v úterý odehráli jeden z nejhorších zápasů, a především prvních poločasů, pod jeho vedením. Paříž 10:37 21. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Pars Saint Germain Thomas Tuchel | Foto: GONZALO FUENTES | Zdroj: Reuters

United v prázdném Parku princů ve 23. minutě poslal do vedení z opakované penalty Bruno Fernandes. V úvodu druhé půle srovnal Anthony Martial vlastním gólem, ale v 87. minutě šlágr skupiny H rozhodl Marcus Rashford.

Liga mistrů: Manchester United veze tři body z Paříže, fotbalisté Barcelony zničili Ferencváros Číst článek

„V prvním poločase jsme jednoduše nebyli na hřišti. Nevím proč, ale nehráli jsme na své obvyklé úrovni, co se týká držení míče, protiútoků, soubojů, intenzity... Zdaleka jeden z našich nejhorších zápasů, jeden z našich nejhorších prvních poločasů,“ řekl Tuchel novinářům.

„Atmosféra v kabině před utkáním byla příliš klidná. Měl jsem z toho divný pocit, protože většinou tam hlasitě hraje hudba,“ přidal sedmačtyřicetiletý trenér, kterému chybělo několik opor včetně zraněného kapitána Marquinhose.

PSG doma ve skupině Champions League prohrál poprvé po 25 zápasech. „Od začátku do konce to vypadalo, že jsme se pořádně nedostali do utkání a nebyli na naší nejvyšší úrovni, což je v Lize mistrů naprosto nutné,“ upozornil Tuchel.

„Chyběla nám spousta věcí v ofenzivě i defenzivě. Je jasné, že jsme to nebyli my. Ale teď není čas bláznit a ztrácet hlavu. Musíme být k sobě velmi upřímní a kritičtí jako vždycky. Byl to pro nás velice těžký start,“ dodal kouč francouzských šampionů.

United se venku daří

Manchester United v Paříži navázal na sobotní ligový triumf 4:1 v Newcastlu a poprvé v klubové historii venku vyhrál deset soutěžních duelů po sobě.

Češi patřili v bláznivém londýnském derby k nejlepším. Coufal zařídil gól, Součka chválil Mourinho Číst článek

„Brali jsme utkání s PSG jako příležitost. Je stále začátek sezony a všichni jsme sledovali týmy, které na konci minulého ročníku bojovaly v pohárech. Trochu nám to trvalo, ale nepochybně máme svou formu zpátky,“ prohlásil trenér Rudých ďáblů Ole Gunnar Solskjaer.

„Tito chlapci umějí hrát. Užívají si to. Přístup, pracovní nasazení... Týmový duch je fantastický od chvíle, co se vrátili z reprezentační přestávky. Je to skvělé, jsem za ně moc rád,“ doplnil norský kouč.

Jeho svěřenci navázali na loňský březen, kdy na stadionu PSG v odvetném osmifinále LM zvítězili 3:1. Nečekaně tak smazali domácí ztrátu 0:2 a favorita vyřadili.

„Je to jiný pocit, protože teď je začátek skupinové fáze. Minule to bylo play-off a bylo to euforické. Bez fanoušků to působí sterilně. Ale i tak je to excelentní a zasloužené vítězství. Porazili jsme fantastický tým,“ uvedl Solskjaer.