U fotbalistů PSG skončil trenér Tuchel. Pařížský velkoklub by mohl převzít Pochettino

Na lavičce Paris St. Germain už nebude pokračovat kouč Thomas Tuchel. Finalista minulého ročníku Ligy mistrů oznámil odchod německého trenéra na svém webu. Francouzská a německá média informovala o Tuchelově odvolání už před vánočními svátky po ligové výhře 4:0 nad Štrasburkem. Nástupcem bývalého trenéra Mohuče a Dortmundu se má stát Argentinec Mauricio Pochettino. Paříž 11:08 29. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý trenér PSG Thomas Tuchel | Foto: CHARLES PLATIAU | Zdroj: Reuters

Sedmačtyřicetiletý Tuchel působil v pařížském velkoklubu od léta 2018 a měl smlouvu do konce této sezony. Tým dovedl v obou předchozích ročnících k titulu a v tom uplynulém přidal i triumfy ve Francouzském a Ligovém poháru. V Lize mistrů postoupil až do finále, v němž v Lisabonu podlehl Bayernu Mnichov 0:1.

Dohrávaný duel v Lize mistrů ozdobil Neymar hattrickem, PSG nadělilo Basaksehiru pět gólů Číst článek

V tomto ročníku PSG vyhrál základní skupinu Champions League před Lipskem, Manchesterem United a Basaksehirem a v osmifinále se utká s Barcelonou. Ve francouzské lize patří Pařížanům po 17 kolech třetí místo s bodovou ztrátou na vedoucí Lyon.

„Rád bych poděkoval Thomasi Tuchelovi a jeho realizačnímu týmu za vše, co pro klub udělali. Thomas do své práce vložil spoustu energie i vášně a samozřejmě si budeme pamatovat na dobré chvíle, které jsme spolu prožili. Přeji mu do budoucnosti to nejlepší,“ uvedl prezident PSG Násir Chelajfí.

Největším favoritem na uvolněný post je Mauricio Pochettino, jak uvedl například deník Le Parisien nebo BBC. Osmačtyřicetiletý kouč naposledy vedl Tottenham Hotspur, který ho odvolal loni v listopadu. Předtím působil na lavičkách Southamptonu a Espaňolu Barcelona. Někdejší obránce hrál za PSG v letech 2001 až 2003.

Communiqué du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 29, 2020