Pulkrab dvěma góly zařídil fotbalovému Liberci domácí výhru nad Brnem

Fotbalisté Liberce v rámci 21. kola na domácím hřišti díky dvěma zásahům útočníka Matěje Pulkraba porazili Brno 2:0 a posunuli se v tabulce před Olomouc, která má ale sobotní zápas proti Karviné k dobru. Brno zůstává na sestupovém předposledním místě. Liberec 22:05 16. března 2018

Liberečtí fotbalisté v minulém kole vybojovali cennou remízu 2:2 na hřišti suverénní Plzně a od začátku utkání proti Brnu na nich bylo znát velké sebevědomí. Byli lepším týmem, lépe kombinovali a také si vytvářeli více šancí.

V té první ve 13. minutě hlavičkoval po centru do vápna Kerbr nad břevno. O třináct minut později už to Liberci po nákopu do pokutového území vyšlo. Brankář Melichárek sice vyrazil Breiteho střelu, ale k dorážce se dostal Matěj Pulkrab, který snadno poslal míč do odkryté brány.

Mladý útočník ještě do poločasu přidal druhý gól, když po Potočného hlavičce prostřelil vybíhajícího gólmana a zaznamenal už šestý gól v posledních čtyřech zápasech. V době, kdy Potočný přihrával, stál Pulkrab v ofsajdu. Rozhodčí si toho ale nevšimli, a tak šli domácí do kabin za stavu s dvoubrankovým vedením.

Hosté měli šanci na vyrovnání v 54. minutě, ale Růskova hlavička skončila jen v náruči brankáře Hladkého. V 67. minutě nejprve liberecký Folprecht neuspěl se střelou na zadní tyč a o chvilku později neprostřelil domácího brankáře brněnský Acosta. Sedm minut před koncem mohl ještě snížit Bazeljuk, ale Hladký si s jeho hlavičkou poradil, a tak Liberec porazil Brno 2:0.

HET liga (PLATNÉ K 16. 3. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 19 15 3 1 36:8 48 2. SK Slavia Praha 20 12 5 3 34:9 41 3. FC Slovan Liberec 21 11 5 5 31:22 38 4. SK Sigma Olomouc 20 10 6 4 25:14 36 5. AC Sparta Praha 20 9 7 4 26:15 34 6. FK Jablonec 20 9 6 5 30:21 33 7. Bohemians Praha 1905 20 7 7 6 18:16 28 8. FK Teplice 20 7 6 7 24:23 27 9. MFK Karviná 20 6 4 10 24:28 22 10. FC Vysočina Jihlava 20 7 1 12 23:34 22 11. FC Fastav Zlín 20 5 6 9 20:34 21 12. FK Mladá Boleslav 20 6 2 12 22:34 20 13. FK Dukla Praha 20 5 5 10 20:36 20 14. 1.FC Slovácko 20 4 7 9 17:26 19 15. FC Zbrojovka Brno 21 5 4 12 14:30 19 16. FC Baník Ostrava 19 2 6 11 22:36 12