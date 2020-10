‚Fotbal na sobě páchá sebevraždu.‘ Penalta v Dánsku byla podle pravidel, Příhoda by jednal jinak

Dokonce bych rekl, ze Kolar na golmansky standardy je k ty lajne prilepenej... pic.twitter.com/eXz6p9m0Wq — JTVCD (@DCVTJ) September 30, 2020 Měla se klíčová penalta předkola Ligy mistrů mezi Midtjyllandem a pražskou Slavií opakovat, nebo ne? Sudí Damir Skomina dal na radu videorozhodčího Massimilana Irratiho a Dánové druhou šancí nepohrdli. „Za sebe říkám, že by se hlavní sudí měl jít podívat k videu a rozhodnutí zdublovat. Podle pravidel to bylo v pořádku, ale fotbal páchá sám na sobě sebevraždu,“ řekl Radiožurnálu bývalý elitní český rozhodčí Radek Příhoda. Praha 17:05 1. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ondřej Kolář opustil brankovou čáru o zlomek vteřiny dřív, než útočník Sory Kaba nakopl míč stojící na penaltovém puntíku. Slávistickému brankáři nebyl následný zákrok nic platný, penalta se opakovala a Alexander Scholz už se nezmýlil.

‚Prasečina z okresního přeboru.‘ Slávisty dělily minuty od Ligy mistů, po zásahu videa spílají rozhodčím Číst článek

„Brankář nestál nohou na brankové čáře, pravidlo bylo porušené. UEFA nabádá sudí, aby se pokutové kopy v těchto případech opakovaly. To ale neznamená, že s tím já souhlasím. Naopak si myslím, že by se takové penalty opakovat neměly,“ zdůraznil Příhoda.

Moment z 80. minuty utkání ho mrzel i jako fanouška českého fotbalu. „Našim zástupcům v pohárech přeju, ale koukám na to s nadhledem. V současnosti jsou pravidla vyžadována striktně a přál bych si, aby to do budoucna bylo jinak. Fotbal páchá sám na sobě sebevraždu.“

Slávisté marně žádali sudího Skominu, aby si doporučení videorozhodčího šel sám zkontrolovat k obrazovce. Podle Příhody by se v takových momentech mělo přihlédnout i k důležitosti utkání.

„Když jsem ještě pískal, tak byl výklad takový, že v zápasech o Ligu mistrů, o titul, o sestup nebo v klíčových fázích utkání by se měl hlavní rozhodčí raději sám přesvědčit. I když se jedná o ‚černobílé‘ situace, v nichž neexistuje nic mezi - buď byl ofsajd, nebo nebyl, buď překročil čáru, nebo nepřekročil. Za sebe říkám, že by se jít podívat měl a rozhodnutí zdublovat,“ podotkl zkušený sudí.

Sktriktní výklad pravidel podle něj UEFA vyžaduje, ačkoliv například v české lize opakované penalty moc k vidění nejsou. „Ten trend teď je, ale nevím, jestli je to správná cesta pro fotbal,“ dodal.