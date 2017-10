Radek Šírl si kvůli napadení rozhodčího možná až dva roky nezahraje, rozhodnuto bude ve středu

Emoce na fotbale někdy přesáhnou únosnou mez. Už několikrát došlo i k fyzickému napadení, ať mezi hráči nebo směrem k rozhodčímu. Takový incident se teď o víkendu stal v divizním utkání mezi Zbuzany a Vysokým Mýtem. A hlavním aktérem byl bývalý reprezentant Radek Šírl, který si teď od fotbalu asi odpočine. Praha 17:03 30. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Šírl v dresu Zbuzan | Foto: Jaroslav Legner / CNC | Zdroj: Dan Materna / MAFRA / Profimedia

Všechno se seběhlo poměrně rychle, po nedovoleném zákroku na gólmana Zbuzan se zapojil do následné strkanice i Radek Šírl, který povalil faulujícího hráče soupeře a zasáhl ho na zemi i kolenem.

Chování Radka Šírla ukončilo zápas divize. Bývalý reprezentant udeřil soupeře i rozhodčí Číst článek

Následně pak, podle oficiálního zápisu, udeřil zezadu hlavního rozhodčího do hlavy. Naštvaného fotbalistu museli odvádět a uklidňovat spoluhráči. Utkání po incidentu skončilo. Podobná situace s inzultací rozhodčího není na úrovni divize nebo třetí ligy rozhodně častá věc.

„Kolikrát se to u nás událo, tak je to, jsem tu dvacet let, poprvé v celé škále od mládeže až po dospělé. Za těch dvacet let je to poprvé,“ říká pro Radiožurnál místopředseda disciplinární komise pro Čechy Jan Hořejší.

Šírla tak čeká pauza od fotbalu, celý incident je natočený. Bývalý ligový hráč a vítěz Poháru UEFA se Zenitem Petrohrad navíc při odchodu, znovu podle oficiálního zápisu o utkání, vyhrožoval rozhodčím. Trest může být hodně dlouhý.

„Je to až dva roky, jsou tam k tomu nějaký finanční postihy. Jaké bude rozhodnutí disciplinární komise, nemůžu předjímat, protože ta rozhodne ve středu. Jsou pozvání všichni účastníci toho problému,“ informuje Hořejší z Řídící komise pro Čechy.