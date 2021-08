Už je to opravdu dlouho, vzpomínal Řezník, když vystřelil Plzni výhru. Trenér Bílek si užívá první místo

Po čtyřech kolech není v čele ligové tabulky Slavia ani Sparta, ale Plzeň, a zasloužil se o to mimo jiné hráč, který byl přitom ještě před pár týdny na odchodu z Viktorie.

„Vždycky jsem klukům říkal, že bych takové góly chtěl dávat. Aby se mi to odrazilo do prázdné a já jen slízl smetanu,“ popisoval Řezník pro Radiožurnál.

Nakonec je za hrdinu, i když, pravda, zrovna z téhle pozice už by dokázal poslat míč do branky kdekdo.

Ale to Radimu Řezníkovi neupírá zásluhu na vítězství Západočechů, ostatně ze hřiště pak odcházel s cenou pro nejlepšího hráče zápasu.

„Asi nevím, to je už asi opravdu dlouho,“ a marně vzpomínal, kdy se mu něco takového povedlo naposledy.

Ještě před pád týdny by ho asi vůbec nenapadlo, že si domů odveze tenhle suvenýr. Před sezonou totiž běhal sám po lese a o jeho služby už v Plzni nebyl velký zájem. Teď je všechno zase úplně jinak.

„Bylo to takové, že jsme nevěděli, jak to s ním bude. A vypadalo to, že s námi nebude. Nakonec jsme ho kvůli velké marodce vytáhli z B-týmu a jsem rád, že tu šanci, kterou dostal, tak čapnul,“ popisuje fotbalovou resuscitaci Radima Řezníka trenér Michal Bílek, který si teď užívá pohled na ligovou tabulku.

„Já už jsem před zápasem klukům říkal, že máme šanci být na prvním místě a i kdyby to bylo jen na chvíli, tak by to bylo povzbuzení. A nám se to povedlo.“ Uzavřel spokojený Bílek.

Fortuna liga (PLATNÉ K 16. 8. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 4 4 0 0 7:3 12 2. Sparta 4 3 1 0 11:3 10 3. Ostrava 4 3 0 1 11:4 9 4. Slavia 3 3 0 0 6:1 9 5. Slovácko 4 3 0 1 4:2 9 6. Zlín 4 2 0 2 7:8 6 7. Olomouc 3 1 1 1 8:8 4 8. Ml. Boleslav 4 1 1 2 5:5 4 9. Č. Budějovice 4 1 1 2 5:7 4 10. Jablonec 4 1 1 2 3:6 4 11. Bohemians 1905 4 0 3 1 5:6 3 12. Hr. Králové 4 0 3 1 3:4 3 13. Teplice 4 1 0 3 2:7 3 14. Pardubice 4 0 2 2 6:9 2 15. Karviná 4 0 2 2 5:8 2 16. Liberec 4 0 1 3 1:8 1