Se vší rozhodností odmítám Mosquerovo nařčení z rasismu, reagoval slávistický asistent trenéra

Pavel Řehák, asistent trenéra Jindřicha Trpišovského, odmítl nařčení z rasismu, kterého se podle záložníka Jhona Mosquery měl dopustit při nedělním utkání Slavie s Plzní. Ten Řeháka obvinil, že jej nazval opicí. „Nejsem rasista a rasismus odsuzuji," napsal v úterý na oficiálních stránkách klubu. Praha 10:02 2. listopadu 2021

Mosquera po nedělním utkání 13. kola první ligy na Slavii na sociální síti obvinil Řeháka z rasismu. Západočeský klub se za hráče postavil a požádal červenobílé o prošetření incidentu.

Šlágr podzimu v Edenu, který Slavia v dlouhé přesilovce vyhrála 2:0, provázely mimořádně velké emoce.

Plzeňští dohrávali bez tří vyloučených hráčů – v 11. minutě dostal od rozhodčího Pavla Fraňka červenou kartu Radim Řezník, v 81. minutě Luděk Pernica a na začátku nastavení pak Mosquera. Kolumbijský křídelní hráč po zápase nařkl Řeháka z rasistické urážky, kterou prý slyšel cestou do kabiny, když opouštěl hřiště.

„Tenhle hloupý člověk mi řekl opice,“ napsal Mosquera na instagramu a zakroužkoval fotku s Řehákem. „Doufám, že ho nepotkám samotného na ulici, protože bych mu rozbil obličej,“ doplnil plzeňský záložník. Svůj příspěvek na sociální síti poté smazal. Plzeňský klub se za Mosqueru postavil.

Slavia v úterý zveřejnila na oficiálních stránkách vyjádření Řeháka, který nařčení odmítá. „Plzeňského hráče Jhona Mosqueru jsem nikdy neoznačil slovem ‚monkey‘, ale ani žádným jiným výrazem, který by mohl vyvolat jakýkoli rasistický dojem či by měl jakýkoli rasistický podtext. V průběhu hráčské kariéry jsem působil několik let v zahraničí, mezi hráči a trenéry jiných národností a různých kultur mám mnoho celoživotních přátel, nejsem rasista a rasismus odsuzuji,“ napsal.

Podle asistenta trenéra Mosquera lže: „Neudělal jsem to, a protože jsem se k němu v průběhu zápasu nikdy nepřiblížil na bližší vzdálenost než cca 15 metrů, pak pokud bych to skutečně udělal, tak by takovýto můj výraz nejen zachytily kamery nebo ruchové mikrofony, ale velmi dobře by jej také museli slyšet mí kolegové na lavičce a v mém bezprostředním okolí.“

V případě, že by někdo Řeháka nadále obviňoval z rasistického výroku, a to včetně Mosquery, tak se chce asistent bránit soudně.